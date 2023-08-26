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Пытал пленных: Украина начала процедуру экстрадиции Петровского из ДШРГ Русич

Пытал пленных: Украина начала процедуру экстрадиции Петровского из ДШРГ Русич
Фото: Офис генпрокурора

В Финляндии задержали гражданина Российской Федерации, который в 2014 году участвовал в боевых столкновениях на территории Украины в составе прокремлевской диверсионно-штурмовой разведывательной группы Русич.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, на основании запроса 23 августа 2023 года компетентные органы Финляндии задержали россиянина, которого разыскивает СБУ по подозрению в участии в террористической организации.

В рамках сотрудничества с Европолом Офис генпрокурора получил информацию о задержании 36-летнего россиянина в городе Хельсинки миграционной службой Финляндии, а также сведения о возможности его депортации в РФ.

Однако прокуроры направили в соответствующие органы Финляндии запрос о задержании, временном аресте, предоставив финской стороне всю необходимую информацию. Если бы подозреваемый вернулся в Россию, тогда это сделало бы невозможным его выдачу Украине.

По данным из открытых источников, речь идет о боевике промосковской ДШРГ Яне Петровском с позывным Славян, которого суд в Финляндии оставил под стражей сегодня, 25 августа.

В 2016 году ему сообщили о подозрении по факту участия в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Инициатор розыска подготовил материалы, необходимые для его экстрадиции.

В ДШРГ Русич, которая воюет в Украине на стороне РФ, уже сообщили, что сейчас прекращают выполнение любых боевых задач. Там заявили о том, что ситуация с Петровским должна решиться “в нужную сторону”, то есть выдать его России, а не Украине.

Террористическая ДШРГ Русич известна многочисленными расстрелами пленных. В частности, боевики перерезали горло и отрезали голову пленному. Сам главарь Русича Алексей Мильчаков неоднократно выступал с призывами убивать не только военнопленных, но и всех украинцев, включая маленьких детей.

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Источник: Офис генпрокурора
Война в Украине, Луганская область, Офис генпрокурора, Росія, Україна-Росія, Фінляндія
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