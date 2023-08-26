Катував полонених: Україна почала процедуру екстрадиції Петровського з ДШРГ Русич

У Фінляндії затримали громадянина Російської Федерації, який у 2014 році брав участь у бойових зіткненнях на території України у складі прокремлівської диверсійно-штурмової розвідувальної групи Русич.

За даними Офісу генерального прокурора України, на підставі запиту 23 серпня 2023 року компетентні органи Фінляндії затримали росіянина, якого розшукує СБУ за підозрою в участі у терористичній організації.

У рамках співпраці з Європолом Офіс генпрокурора отримав інформацію про затримання 36-річного росіянина у місті Гельсінкі міграційною службою Фінляндії, а також відомості про можливість його депортації до РФ.

Проте прокурори направили до відповідних органів Фінляндії запит про затримання, тимчасовий арешт, надавши фінській стороні всю необхідну інформацію. Якби підозрюваний повернувся до Росії, тоді це унеможливило б його видання Україні.

За даними з відкритих джерел, йдеться про бойовика промосковської ДШРГ Яна Петровського з позивним Слов’ян, якого суд у Фінляндії залишив під вартою сьогодні, 25 серпня.

У 2016 році йому повідомили про підозру за фактом участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України). Ініціатор розшуку підготував матеріали, необхідні для його екстрадиції.

У ДШРГ Русич, яка воює в Україні на боці РФ, вже повідомили, що наразі припиняють виконання будь-яких бойових завдань. Там заявили про те, що ситуація з Петровським має вирішитися “у потрібну сторону”, тобто видати його Росії, а не Україні.

Терористична ДШРГ Русич відома численними розстрілами полонених. Зокрема, бойовики перерізали горло і відрізали голову полоненому. Сам ватажок Русича Олексій Мільчаков неодноразово виступав з закликами вбивати не тільки військовополонених, а й усіх українців, включно з маленькими дітьми.

Джерело : Офіс генпрокурора

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