Юсов: РФ может мобилизовать осенью до 250 тыс. человек — это вероятный сценарий

Осенью этого года РФ действительно может мобилизовать еще до 250 тыс. граждан — это вероятное развитие событий, заявил в эфире телемарафона Єдині новини представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

— Новая публичная волна мобилизации могла быть запущена уже давно. Почему публичная? Потому что мобилизационные мероприятия на территории РФ не прекращались. И после так называемой частичной мобилизации правдами и неправдами этот “мясной” фонд пополняется, — объяснил разведчик.

В то же время, по его словам, несмотря на зазомбированность населения РФ, в Кремле опасаются негативных настроений и думают над тем, как усилить мобилизационный пыл и готовность идти на войну ради безумных идей Путина.

На днях в ГУР сообщили, что в РФ не прекращается полноценная мобилизационная кампания, в рамках которой ежемесячно привлекается около 20 тыс. человек.

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