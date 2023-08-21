Юсов: РФ может мобилизовать осенью до 250 тыс. человек — это вероятный сценарий
Осенью этого года РФ действительно может мобилизовать еще до 250 тыс. граждан — это вероятное развитие событий, заявил в эфире телемарафона Єдині новини представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
— Новая публичная волна мобилизации могла быть запущена уже давно. Почему публичная? Потому что мобилизационные мероприятия на территории РФ не прекращались. И после так называемой частичной мобилизации правдами и неправдами этот “мясной” фонд пополняется, — объяснил разведчик.
В то же время, по его словам, несмотря на зазомбированность населения РФ, в Кремле опасаются негативных настроений и думают над тем, как усилить мобилизационный пыл и готовность идти на войну ради безумных идей Путина.
На днях в ГУР сообщили, что в РФ не прекращается полноценная мобилизационная кампания, в рамках которой ежемесячно привлекается около 20 тыс. человек.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов