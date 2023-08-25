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Юлія Соколова, редакторка стрічки

В РФ розглядають варіант мобілізувати ще понад 400 тис. осіб – Буданов

Мобілізація в Росії
Фото: Getty Images

Мобілізація на території Росії не припинялася. Російський режим вивчає зараз можливість додатково забрати в армію 450 тис. осіб.

Про це заявив в одному з інтерв’ю керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Він нагадав, що минулої осені агресор під час мобілізації призвав близько 350 тис. осіб. Однак після того призов не припинявся, відбувається “прихована мобілізація”.

За даними ГУР, щомісяця до армії РФ забирають від 20 до 22 тис. осіб.

– Мобілізація в РФ жодного разу не припинялася… Зараз вони розглядають варіант, це ще не вирішене до кінця питання, щодо призову додатково 450 тис., – наголосив Буданов.

Він звернув увагу, що такі плани агресора суперечать пропагандистським заявам про начебто відсутність у РФ великих втрат на фронті.

– Саме по собі це наводить на наступне питання: а навіщо така кількість, якщо втрати, як то кажуть, мізерні? – заявив Буданов.

Нещодавно представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що восени цього року Росія може мобілізувати ще до 250 тис. осіб. За даними розвідки, це ймовірний розвиток подій.

Джерело: Радіо Свобода, Крим. Реалії
Війна в Україні, Кирило Буданов, мобілізація, Розвідка, Російська агресія
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