Евросоюз должен быть готов принять новых членов к 2030 году – глава Евросовета

Европейский Союз должен быть готов принять в свой состав новые страны до 2030 года.

Об этом пишет издание Financial Times, которое ознакомилось с речью главы Европейского совета Шарля Мишеля. Он должен выступить с ней на стратегическом форуме в Бледе (Словения).

Как отмечает издание, Мишель откроет дебаты по расширению ЕС. Они могут доминировать в дискуссиях на высоком уровне внутри блока до конца года.

Полномасштабная война РФ против Украины возродила политику расширения Евросоюза, которая фактически была заморожена. Официальный Брюссель предоставил статус кандидата на вступление в ЕС Украине, Молдове и Албании. Это спровоцировало серьезные дебаты внутри блока по процедуре принятия новых членов.

– Если мы хотим заслуживать доверия, мы должны говорить о сроках. Готовя следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель. Мы должны быть готовы, с обеих сторон, к расширению до 2030 года, — подчеркнет Шарль Мишель во время речи, которую цитирует FT.

По его словам, Евросоюз должен рассматривать расширение как один из своих главных вызовов – как для блока, так и для его будущих членов.

– Это амбициозно, но необходимо. Это показывает, что мы настроены серьезно. Окно возможностей открыто. Мы должны им воспользоваться, – добавит Мишель во время выступления.

По данным FT, стратегический форум посетят лидеры стран, претендующих на вступление в ЕС: Молдовы, Албании, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговины.

Роль Шарля Мишеля как главы Евросовета состоит в поощрении 27 государств-членов ЕС к консенсусу. FT прогнозирует, что в течение следующих четырех месяцев будет звучать много заявлений о политике расширения.

Лидеры Евросоюза в начале октября проведут первую специальную дискуссию по этой теме в Гранаде (Испания).

Официальный Киев неоднократно призывал начать процесс переговоров по вступлению Украины в ЕС до конца этого года.

По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, до октября Украина не выполнит на 100% все семь рекомендаций Еврокомиссии по вступлению в Евросоюз. В то же время, Украина возобновит электронное декларирование и выполнит еще несколько согласованных законодательных и институциональных шагов.

В июне Еврокомиссия представила устную оценку прогресса Украины в выполнении рекомендаций, согласно которой наше государство выполнило в полном объеме два из семи условий, а по остальным есть прогресс.

Источник : Financial Times

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