За месяц Украина возобновит электронное декларирование и выполнит еще несколько шагов на пути в ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что до октября Украина не выполнит на 100% все семь рекомендаций Европейской комиссии по вступлению в Евросоюз, но обеспечит выполнение всех согласованных законодательных и институциональных шагов.

Об этом она сказала во время мероприятия Как выглядит путь Украины в ЕС в Киеве 17 августа.

–В октябре мы не услышим, что мы выполнили все семь рекомендаций на 100%, потому что мы говорим об основополагающих трансформациях в стране, связанных с правами человека, деолигархизацией, которая также стала одним из столпов фундаментальных демократических реформ… Это изменения, которые будут вводиться годами, – отметила она.

Однако Стефанишина отметила, что до начала октября Украина должна обеспечить выполнение всех согласованных законодательных и институциональных шагов.

– И будем надеяться, что откроем двери для политического решения, – подчеркнула вице-премьер.

Еще одна рекомендация Европейской комиссии, которую нужно выполнить в ближайшее время — восстановление электронного декларирования.

– Это очень важная рекомендация. Мы однозначно успеваем. Более того, в парламенте уже принят в первом чтении соответствующий законопроект, – сказала Стефанишина.

Вице-премьер подчеркнула, что подготовленное законодательство учитывает ошибки предыдущих политических решений в этой сфере, а также выразила уверенность, что этот закон будет принят в установленный срок.

Напомним, в июне ЕС констатировал, что Украина как страна-кандидат в члены Евросоюза сделала существенные шаги для проведения реформ, направленных на выполнение условий, которые позволят начать переговоры о вступлении.

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