Євросоюз має бути готовий прийняти нових членів до 2030 року – голова Євроради

Європейський Союз повинен бути готовий прийняти до свого складу нові країни до 2030 року.

Про це пише видання Financial Times, яке ознайомилося з промовою голови Європейської ради Шарля Мішеля. Він має її виголосити на стратегічному форумі в Бледі (Словенія).

Як зазначає видання, Мішель започаткує дебати щодо розширення ЄС. Вони можуть домінувати в дискусіях на високому рівні всередині блоку до кінця року.

Повномасштабна війни РФ проти України відродила політику розширення Євросоюзу, яка фактично була заморожена. Офіційний Брюссель надав статус кандидата на вступ до ЄС Україні, Молдові та Албанії. Це спровокувало серйозні дебати всередині блоку щодо процедури прийняття нових членів.

– Якщо ми хочемо заслуговувати на довіру, ми повинні говорити про терміни. Готуючи наступний стратегічний порядок денний ЄС, ми маємо поставити перед собою чітку мету. Ми повинні бути готовими, з обох сторін, до розширення до 2030 року, – наголосить Шарль Мішель під час промови, яку цитує FT.

За його словами, Євросоюз має розглядати розширення як один зі своїх головних викликів – як для блоку, так і “для його майбутніх членів”.

– Це амбітно, але необхідно. Це демонструє, що ми налаштовані серйозно. Вікно можливостей відчинене. Ми маємо ним скористатися, – додасть Мішель під час виступу.

За даними FT, стратегічний форум відвідають лідери країн, які претендують на вступ до ЄС: Молдови, Албанії, Північної Македонії, Чорногорії, Сербії, Боснії і Герцеговини.

Роль Шарля Мішеля як глави Євроради полягає в заохочуванні 27 держав-членів ЄС до консенсусу. FT прогнозує, що протягом наступних чотирьох місяців лунатиме багато заява щодо політики розширення.

Лідери Євросоюзу на початку жовтня проведуть першу спеціальну дискусію на цю тему в Гранаді (Іспанія).

Офіційний Київ неодноразово закликав розпочати процес переговорів про вступ України до ЄС до кінця цього року.

За словами віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної, до жовтня Україна не виконає на 100% усі сім рекомендацій Єврокомісії щодо вступу в Євросоюз. Водночас Україна відновить електронне декларування та виконає ще кілька узгоджених законодавчих та інституційних кроків.

У червні Єврокомісія представила усну оцінку прогресу України у виконанні рекомендацій, згідно з якою наша держава виконала в повному обсязі дві з семи умов, а щодо решти є прогрес.

Джерело : Financial Times

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