Південна Корея наступного року надасть Україні майже $400 млн допомоги

Уряд Південної Кореї 29 серпня оголосив про надання Україні у 2024 році фінансової допомоги на 520 млрд вон ($394 млн).

Пакет включатиме $98 млн на відновлення, $196 млн на гуманітарну допомогу на $98 млн буде надано Сеулом через міжнародні організації.

У липні президент країни Юн Сок Йоль під час візиту до Києва оголосив, що цього року Республіка Корея збільшить обсяги військової та гуманітарної допомоги Україні.

За його словами, у 2023 році ця підтримка становитиме $150 млн.

Південна Корея надала понад $230 млн гуманітарної допомоги Україні з моменту повномасштабного вторгнення РФ, а нещодавно пообіцяла надати додаткову допомогу, включно з обладнанням для розмінування.

Джерело : Reuters

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