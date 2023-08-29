Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Помилка – це єдиний варіант: як могла статися авіакатастрофа, в якій загинули Джус, Проказін і Мінка
Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у дев’ятому раунді
Усик – Дюбуа: букмекери назвали фаворита бою
ДТП з українцями в Італії: у МЗС розповіли про стан постраждалих
Статті
Нам є чим пишатися: витоки української військової авіації
Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Південна Корея наступного року надасть Україні майже $400 млн допомоги

Юн Сок Йоль
Фото: Getty Images

Уряд Південної Кореї 29 серпня оголосив про надання Україні у 2024 році фінансової допомоги на 520 млрд вон ($394 млн).

Пакет включатиме $98 млн на відновлення, $196 млн на гуманітарну допомогу на $98 млн буде надано Сеулом через міжнародні організації.

У липні президент країни Юн Сок Йоль під час візиту до Києва оголосив, що цього року Республіка Корея збільшить обсяги військової та гуманітарної допомоги Україні.

За його словами, у 2023 році ця підтримка становитиме $150 млн.

Південна Корея надала понад $230 млн гуманітарної допомоги Україні з моменту повномасштабного вторгнення РФ, а нещодавно пообіцяла надати додаткову допомогу, включно з обладнанням для розмінування.

Читайте також
Україна через США отримує від Південної Кореї снаряди для артилерії – WSJ
Снаряди, боєприпаси

Джерело: Reuters
Війна в Україні, Південна Корея, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 29.08.2023
Deepstatemap
За добу ЗСУ знищили понад сотню одиниць російської техніки
Знищена техніка Росії
Цього разу Бєлгородська і Тульська області. В РФ знову скаржаться на атаку дронів
Південна Корея наступного року надасть Україні майже $400 млн допомоги
Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції через брак елітної піхоти – ISW
Російські окупанти
Карта бойових дій на 29.08.2023 – ситуація на фронті
ЗСУ
Ігри
Відео
Яка кількість F-16 змінить хід війни: розповідає найсмертоносніший американський пілот Ден Гемптон

Військовий наголошує: навіть 42 літаки, які пообіцяли Нідерланди - це в 42 рази краще, ніж нічого. І отримавши F-16, Україна поступово почне воювати з агресором у повітрі на рівних.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (29.08.2023)
Південна Корея наступного року надасть Україні майже $400 млн допомоги
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (28.08.2023)
Південна Корея наступного року надасть Україні майже $400 млн допомоги
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (28.08.2023)
Південна Корея наступного року надасть Україні майже $400 млн допомоги
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (28.08.2023)
Південна Корея наступного року надасть Україні майже $400 млн допомоги
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь