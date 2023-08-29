Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
Ошибка — это единственный вариант: как могла произойти авиакатастрофа, в которой погибли Джус, Проказин и Минка
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде
ДТП с украинцами в Италии: в МИД рассказали о состоянии пострадавших
Каким будет обучение с 1 сентября 2023 года в областях Украины
Мир
Нуждается в проверке
Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ хватит денег еще на год войны, а потом Путину придется сделать выбор — CNN

обвал рубля, рубль долар
Фото: Depositphotos

Российской Федерации хватит денег на финансирование еще одного года полномасштабной войны. Впоследствии кремлевскому диктатору Владимиру Путину придется делать тяжелый выбор между уровнем благосостояния россиян и боевыми действиями против Украины.

По данным издания CNN, Путин подписал закон, согласно которому в 2023 году предусмотрено 4,98 трлн рублей (около $52 млрд) расходов на агрессию в Украине.

Согласно правительственному документу, который проанализировали иностранные журналисты, этот прогноз был удвоен до 9,7 трлн рублей ($101 млрд). Это почти втрое больше, чем Россия тратила в 2021 году.

Расходы РФ на войну против Украины в 2023 году могут превысить $100 млрд, считает специалист по российской экономике в Королевском объединенном институте оборонных исследований и безопасности Ричард Коннолли.

Эксперт обратил внимание, что до полномасштабного вторжения РФ обычно тратила около 3-4% годового валового внутреннего продукта на сферу обороны, но теперь этот показатель может измениться между 8% и 10%.

— Компромисс будет заключаться в том, что им нужно будет повысить налоги или сократить расходы на инфраструктуру, такие как строительство дорог и поддержка мостов, потому что война будет требовать все больше расходов, — отметила внештатная научная сотрудница Евразийского центра Карнеги в Берлине Александра Прокопенко.

Аналитик Лиам Пич из Capital Economics считает, что в ближайшее время России нужно будет заткнуть дефицит бюджета. Кремль может повысить налоги на наиболее прибыльные сектора экономики, такие как банки и энергетические компании.

Дефицит бюджета России резко увеличился с начала войны. Среди причин — снижение доходов от экспорта нефти и газа из-за санкций.

Доходы нефтегазового сектора в январе-июле были на 41% ниже, чем за аналогичный период 2022 года. Журналисты отмечают, что российскому правительству приходится теперь занимать больше.

Читайте также
Оборонные пакеты, гарантии безопасности и новые санкции против РФ. Зеленский рассказал о планах на сентябрь
Володимир Зеленський

Источник: CNN
Война в Украине, витрати на оборону, Владимир Путин, Деньги
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах на Мелитопольском направлении – Генштаб
ЗСУ
Каким будет обучение с 1 сентября 2023 года в областях Украины
школа діти за партами
Пригожин провел успешные переговоры с Путиным: Кулеба ответил на призывы договориться с РФ
Дмитро Кулеба
Силы обороны продвигаются возле Бахмута, враг оказался в ловушке – Маляр
ЗСУ на фронті
Без родителей и под присмотром “кураторов”: РФ вывозит детей из оккупированной Ясиноватой в Челябинск
РФ хватит денег еще на год войны, а потом Путину придется сделать выбор — CNN
Игры
Видео
Приблизительно полсотни бойцов – в состоянии клинической смерти: какая ситуация на Авдеевском направлении

Россияне не оставляют попыток наступать на восточном направлении, несмотря на большие потери, пытаются продвинуться в сторону Марьинки и Авдеевки.

Мария Малевская
Части тел россиян разбросало на деревья: пленные оккупанты божатся не возвращаться в Украину
РФ хватит денег еще на год войны, а потом Путину придется сделать выбор — CNN
Отрезал органы пленным: кто такой Ян Петровский и выдадут ли его Украине
РФ хватит денег еще на год войны, а потом Путину придется сделать выбор — CNN
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (29.08.2023)
РФ хватит денег еще на год войны, а потом Путину придется сделать выбор — CNN
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (28.08.2023)
РФ хватит денег еще на год войны, а потом Путину придется сделать выбор — CNN
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь