Оборонные пакеты, гарантии безопасности и новые санкции против РФ. Зеленский рассказал о планах на сентябрь

В сентябре Украина сосредоточится на усилении защиты, гарантиях безопасности, а также на участии в международных мероприятиях.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Первое — наша защита. Новые оборонные пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров проинформирован о наших потребностях. Ожидаем решений, — говорится в сообщении.

Также по словам Зеленского, уже скоро состоятся следующие раунды переговоров и присоединение новых стран к гарантиям безопасности для Украины.

— Готовим украинское участие в международных мероприятиях, в частности в сессии Генассамблеи ООН. Очередной Саммит первых леди и джентльменов — наращиваем украинскую “мягкую силу”. Продовольственная безопасность мира — неизменный приоритет. В течение недели — несколько совещаний по этим вопросам. Украину будет слышать Глобальный Юг. Готовим новую коммуникацию, — добавил президент.

Кроме того, Зеленский поблагодарил США за новое санкционное решение против российских физических и юридических лиц, которые были привлечены к преступной депортации украинских детей. Глава государства отметил, что Киев работает над аналогичными шагами партнеров.

Ранее президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсудили ускорение поставок Украине F-16.

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