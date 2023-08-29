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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ вистачить грошей ще на рік війни, а потім Путіну доведеться зробити вибір – CNN

обвал рубля, рубль долар
Фото: Depositphotos

Російській Федерації вистачить грошей на фінансування ще одного року повномасштабної війни. Згодом кремлівському диктатору Володимиру Путіну доведеться робити важкий вибір між рівнем добробуту росіян та бойовими діями проти України.

За даними видання CNN, Путін підписав закон, згідно з яким у 2023 році передбачено 4,98 трлн рублів (близько $52 млрд) витрат на агресію в Україні.

Згідно з урядовим документом, який проаналізували іноземні журналісти, цей прогноз був подвоєний до 9,7 трлн рублів ($101 млрд). Це майже втричі більше, ніж Росія витрачала у 2021 році.

Витрати РФ на війну проти України у 2023 році можуть перевищити $100 млрд, вважає фахівець із російської економіки в Королівському об’єднаному інституті оборонних досліджень і безпеки Річард Конноллі.

Експерт звернув увагу, що до повномасштабного вторгнення РФ зазвичай витрачала близько 3-4% річного валового внутрішнього продукту на сферу оборони, але тепер цей показник може змінитися між 8% і 10%.

– Компроміс полягатиме в тому, що їм потрібно буде підвищити податки або скоротити витрати на інфраструктуру, як-от будівництво доріг та підтримка мостів, тому що війна вимагатиме все більше витрат, – наголосила позаштатна наукова співробітниця Євразійського центру Карнегі в Берліні Олександра Прокопенко.

Аналітик Ліам Піч із Capital Economics вважає, що найближчим часом Росії потрібно буде заткнути дефіцит бюджету. Кремль може підвищити податки на найбільш прибуткові сектори економіки, як-от банки та енергетичні компанії.

Дефіцит бюджету Росії різко збільшився з початку війни. Серед причин – зниження доходів від експорту нафти і газу через санкції.

Доходи нафтогазового сектора в січні-липні були на 41% нижчими, ніж за аналогічний період 2022 року. Журналісти зазначають, що російському уряду доводиться тепер позичати більше.

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Джерело: CNN
Війна в Україні, витрати на оборону, Володимир Путін, Гроші
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