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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Германии расследуют, как местная электроника оказалась в российских БпЛА Орлан

БпЛА Орлан-10 армії РФ

В Федеральной прокуратуре Германии ведут расследование, которое касается предпринимателя, благодаря которому детали местной электроники могли оказаться в российских многоцелевых беспилотниках Орлан.

По данным издания Spiegel, гражданина Германии и России, которого зовут Вальдемар В., подозревают в 26 случаях нарушения закона о внешней торговле и платежах.

Его компанию из Саарбрюккена подозревают в продаже в Российскую Федерацию компонентов электроники, которые используются в беспилотных авиационных комплексах Орлан. Эти дроны Москва использует для полномасштабной войны против Украины.

Экспорт деталей происходил в период с 2020 года по март 2023 года, поэтому охватывает значительный период полномасштабной войны.

В немецкой прокуратуре считают, что предприниматель пытался скрыть экспорт, отправляя груз в Россию через другие страны. Среди них — Литва и Дубай. Общая стоимость проданной электроники составляет около €750 тыс. Сейчас мужчина находится под стражей.

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Фото: Минобороны России

Источник: Spiegel
Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Німеччина, Прокуратура, Санкції проти Росії
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Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

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