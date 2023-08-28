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Юлия Захарченко, редактор ленты

Беспилотник Великий Бандерик: на что способен дрон украинского производства

Беспилотник Великий Бандерик: на что способен дрон украинского производства
Фото: Минобороны

В Министерстве обороны показали беспилотник Великий Бандерик украинского производства, который наши военные успешно используют на фронте для борьбы с российскими оккупантами.

Великий Бандерик — характеристики беспилотника

Дрон Великий Бандерик имеет несколько основных преимуществ, которые делают его воплощением передовых идей. Беспилотник допущен Минобороны к эксплуатации и уже успешно применяется на фронте.

В частности, беспилотник оснащен восемью мощными моторами, которые обеспечивают надежную работу. Дрон способен выдерживать нагрузку до 31,5 кг и готов к различным задачам.

Беспилотник Великий Бандерик — технические характеристики и возможности украинского дрона

Фото: Минобороны Украины

В то же время мультифункциональная система сброса обеспечивает точную доставку различных типов боеприпасов, а удаленное управление из любой точки мира обеспечивается с помощью универсальной наземной станции.

В Минобороны Украины утверждают, что отечественный октокоптер во время РЭБ-испытаний показал отличный результат: успешно функционировал, несмотря на снег, шквальный ветер и работу всего оборудования радиоэлектронной борьбы, которое было на полигоне.

Беспилотник Великий Бандерик допущен Минобороны к эксплуатации в апреле 2023 года. Допуск к использованию в ВСУ занял один месяц благодаря ускоренной процедуре от Акселератора МО. Дрон удалось создать благодаря командной работе разработчиков и военных специалистов.

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Беспилотник Великий Бандерик: на что способен дрон украинского производства

Источник: Минобороны
Безпілотники, Война в Украине, витрати на оборону, Дрони, Міноборони України
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