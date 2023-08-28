Беспилотник Великий Бандерик: на что способен дрон украинского производства
В Министерстве обороны показали беспилотник Великий Бандерик украинского производства, который наши военные успешно используют на фронте для борьбы с российскими оккупантами.
Великий Бандерик — характеристики беспилотника
Дрон Великий Бандерик имеет несколько основных преимуществ, которые делают его воплощением передовых идей. Беспилотник допущен Минобороны к эксплуатации и уже успешно применяется на фронте.
В частности, беспилотник оснащен восемью мощными моторами, которые обеспечивают надежную работу. Дрон способен выдерживать нагрузку до 31,5 кг и готов к различным задачам.
В то же время мультифункциональная система сброса обеспечивает точную доставку различных типов боеприпасов, а удаленное управление из любой точки мира обеспечивается с помощью универсальной наземной станции.
В Минобороны Украины утверждают, что отечественный октокоптер во время РЭБ-испытаний показал отличный результат: успешно функционировал, несмотря на снег, шквальный ветер и работу всего оборудования радиоэлектронной борьбы, которое было на полигоне.
Беспилотник Великий Бандерик допущен Минобороны к эксплуатации в апреле 2023 года. Допуск к использованию в ВСУ занял один месяц благодаря ускоренной процедуре от Акселератора МО. Дрон удалось создать благодаря командной работе разработчиков и военных специалистов.