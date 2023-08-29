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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Німеччині розслідують, як місцева електроніка опинилася в російських БпЛА Орлан

БпЛА Орлан-10 армії РФ

У Федеральній прокуратурі Німеччини ведуть розслідування, яке стосується підприємця, завдяки якому деталі місцевої електроніки могли опинитися у російських багатоцільових безпілотниках Орлан.

За даними видання Spiegel, громадянина Німеччини та Росії, якого звуть Вальдемар В., підозрюють у 26 випадках порушення закону про зовнішню торгівлю та платежі.

Його компанію з Саарбрюккена підозрюють у продажі до Російської Федерації компонентів електроніки, які використовуються у безпілотних авіаційних комплексах Орлан. Ці дрони Москва використовує для повномасштабної війни проти України.

Експорт деталей відбувався у період з 2020 року до березня 2023 року, тому охоплює значний період повномасштабної війни.

У німецькій прокуратурі вважають, що підприємець намагався приховати експорт, відправляючи вантаж до Росії через інші країни. Серед них – Литва та Дубай. Загальна вартість проданої електроніки становить близько €750 тис. Наразі чоловік перебуває під вартою.

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Фото: Міноборони Росії

Джерело: Spiegel
Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Німеччина, Прокуратура, Санкції проти Росії
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