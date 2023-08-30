ЕС организует обучение для 40 тыс. украинских военных до конца года
В Европейском Союзе планируют осуществить военные учения для 40 тыс. украинских солдат до конца текущего года.
Об этом сообщил Редактор Радио Свободная Европа/Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Юзвяк в Twitter со ссылкой на слова высокого представителя Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля.
Он отметил, что это должно происходить в рамках тренировочной миссии Евросоюза EUMAM. Сейчас запланировано обучение около 25 тыс. солдат.
Однако Юзвяк обратил внимание, что Евросоюз планирует увеличить обучение, чтобы тренировать до 40 тыс. украинских военных. Больше никаких подробностей не сообщается публично.
Источник: Рикард Юзвяк
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев