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Юлия Захарченко, редактор ленты

ЕС организует обучение для 40 тыс. украинских военных до конца года

ЕС организует обучение для 40 тыс. украинских военных до конца года
Фото: Генштаб ВСУ

В Европейском Союзе планируют осуществить военные учения для 40 тыс. украинских солдат до конца текущего года.

Об этом сообщил Редактор Радио Свободная Европа/Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Юзвяк в Twitter со ссылкой на слова высокого представителя Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля.

Он отметил, что это должно происходить в рамках тренировочной миссии Евросоюза EUMAM. Сейчас запланировано обучение около 25 тыс. солдат.

Однако Юзвяк обратил внимание, что Евросоюз планирует увеличить обучение, чтобы тренировать до 40 тыс. украинских военных. Больше никаких подробностей не сообщается публично.

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Источник: Рикард Юзвяк

Європейський Союз, Война в Украине, Украина-ЕС, українські військові
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