ЄС організує навчання для 40 тис. українських військових до кінця року

В Європейському Союзі планують здійснити військові навчання для 40 тис. українських солдатів до кінця поточного року.

Про це повідомив Редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода з питань Європи Рікард Юзвяк у Twitter з посиланням на слова високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Він зазначив, що це має відбуватися в рамках тренувальної місії Євросоюзу EUMAM. Наразі заплановано навчання близько 25 тис. солдатів.

Проте Юзвяк звернув увагу, що Євросоюз планує збільшити навчання, щоб тренувати до 40 тис. українських військових. Більше жодних подробиць не повідомляють публічно.

Джерело: Рікард Юзвяк

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.