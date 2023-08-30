Обучение украинских пилотов на F-16. Румыния и Нидерланды согласовали создание тренировочного центра
Румыния и Нидерланды договорились создать базу для тренировки украинских пилотов на F-16 и соответствующего обслуживания этих истребителей на одном из учебных центров в Румынии.
Об этом заявила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС, сообщает Укринформ.
— Нидерланды и Румыния вчера подписали письмо о намерениях по предоставлению тренировок и обслуживания для F-16 в учебном центре в Румынии. Это конкретный шаг к укреплению противовоздушной обороны Украины от двух европейских стран, и безусловно, со стороны всех европейских стран, которые являются участницами коалиции F-16, — сказала она.
Оллонгрен также добавила, что для ее страны чрезвычайно важно продолжать демонстрировать единство и поддержку для Украины в борьбе против агрессии РФ.
Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина может начать использовать истребители F-16 весной 2024 года.
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев