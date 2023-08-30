Обучение украинских пилотов на F-16. Румыния и Нидерланды согласовали создание тренировочного центра

Румыния и Нидерланды договорились создать базу для тренировки украинских пилотов на F-16 и соответствующего обслуживания этих истребителей на одном из учебных центров в Румынии.

Об этом заявила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС, сообщает Укринформ.

— Нидерланды и Румыния вчера подписали письмо о намерениях по предоставлению тренировок и обслуживания для F-16 в учебном центре в Румынии. Это конкретный шаг к укреплению противовоздушной обороны Украины от двух европейских стран, и безусловно, со стороны всех европейских стран, которые являются участницами коалиции F-16, — сказала она.

Оллонгрен также добавила, что для ее страны чрезвычайно важно продолжать демонстрировать единство и поддержку для Украины в борьбе против агрессии РФ.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина может начать использовать истребители F-16 весной 2024 года.

Источник : Укринформ

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