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Минобороны США заказало для Украины ракеты средней дальности AMRAAM

Ракета летить в небі
Фото: Depositphotos

США заключили контракт с компанией Raytheon Missiles and Defense на поставку ракет средней дальности класса воздух-воздух AIM-120 AMRAAM.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны США.

Дата поставки и количество ракет не указаны, сумма контракта — $192 миллиона.

Указано, что ракеты Raytheon Missiles and Defense будет закупать из разных источников. Контракт рассчитан до 29 ноября 2024 года.

Средства на закупку выделяются из программы Инициативы содействия безопасности в Украине.

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Война в Украине, Ракета, США, Украина
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