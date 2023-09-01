Минобороны США заказало для Украины ракеты средней дальности AMRAAM

США заключили контракт с компанией Raytheon Missiles and Defense на поставку ракет средней дальности класса воздух-воздух AIM-120 AMRAAM.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны США.

Дата поставки и количество ракет не указаны, сумма контракта — $192 миллиона.

Указано, что ракеты Raytheon Missiles and Defense будет закупать из разных источников. Контракт рассчитан до 29 ноября 2024 года.

Средства на закупку выделяются из программы Инициативы содействия безопасности в Украине.

Ранее Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $250 млн.

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