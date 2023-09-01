Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM

Пентагон заказал Украине ракеты средней дальности класса воздух-воздух AIM-120 AMRAAM.

Количество и дата поставок ракет AMRAAM пока не определены, но речь идет о контракте на сумму в $192 миллиона.

Что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM, а также об их технических характеристиках — смотрите далее в материале Фактов ICTV.

AIM-120 AMRAAM: что это

Это американская управляемая ракета средней дальности класса воздух — воздух. Ракета обладает способностью работать в любых погодных условиях.

Предназначена AIM-120 AMRAAM для поражения воздушных целей врага за пределами прямой видимости.

Производством ракет занимались фирмы Hughes Aircraft и Raytheon. После поглощения фирмы Hughes единственным производителем ракет является фирма Raytheon.

Как отмечают разработчики, AMRAAM — самая совершенная в мире ракета, проверенная в боевых условиях.

Ракета сочетает в себе беспрецедентные характеристики — она легкая и эффективная. AIM-120 AMRAAM имеет комбинацию инерциальной навигации (то есть ракета сама может определять координаты и параметры движения цели).

AMRAAM имеет бортовой активный радар, чтобы найти намеченную цель и завершить ее перехват. А ракетный двигатель, изготовленным компанией Nammo, позволяет осуществлять перехват на больших расстояниях и высотах.

Особенность ракеты — в том, что она может запускаться как с истребителей, так и с пусковой установки.

Носителями ракета AMRAAM выступают F-15A/B/C/D/E Eagle/Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Super Hornet, F-22 Raptor, Eurofighter Typhoon, JAS-39 Gripen, Tornado и Harrier.

Работать как ракета класса земля — воздух AMRAAM может с системы противовоздушной обороны NASAMS, способной поражать цели на любых высотах.

Ракета AMRAAM может перехватывать цели на больших расстояниях и высотах. Ракета получает ускорение в дальности благодаря большему ракетному двигателю и оптимизированным алгоритмам управления полетом.

AMRAAM — универсальная ракета, которую можно использовать в любой роли безо всяких модификаций. Сейчас ракета есть на вооружении у 33 стран мира.

AIM-120 AMRAAM в комплексе с NASAMS

Ракета AIM-120 используется в норвежско-американском зенитном ракетном комплексе NASAMS. Разработка комплекса осуществлялась совместно Raytheon и норвежской Norsk Forsvarteknologia (сейчас Kongsberg Defence) с 1989 по 1993 год.

В батарее комплекса используется машина управления, РЛС и три пусковые установки с шестью направляющими. Общая стоимость разработки и развертывания до 1999 года шести батарей оценивалась в $250 млн.

Модификаций ракеты AIM-120 AMRAAM

AIM-120A — базовая модификация.

— базовая модификация. AIM-120B имеют перепрограммируемые модули EPROM, новый цифровой процессор и ряд других новых элементов.

имеют перепрограммируемые модули EPROM, новый цифровой процессор и ряд других новых элементов. AIM-120C — основное отличие от предыдущих в уменьшении размаха крыла и оперения до 447 мм.

— основное отличие от предыдущих в уменьшении размаха крыла и оперения до 447 мм. AIM-120C-4 получила новую боевую часть WDU-41/В меньшей массы — 18 кг (вместо 23,5 кг на ранних модификациях).

получила новую боевую часть WDU-41/В меньшей массы — 18 кг (вместо 23,5 кг на ранних модификациях). AIM-120C5 имеет новое программное обеспечение, повышающее разрешение и повышенную помехозащищенность.

имеет новое программное обеспечение, повышающее разрешение и повышенную помехозащищенность. AIM-120C-6 — аналог AIM-120C-5, но имеет радиовзрыватель новой конструкции.

— аналог AIM-120C-5, но имеет радиовзрыватель новой конструкции. AIM-120C-7 имеет увеличенную дальность стрельбы до 120 км.

имеет увеличенную дальность стрельбы до 120 км. AIM-120D оснащается двусторонней системой связи и усовершенствованной ИНС с коррекцией GPS. Это совместный проект ВВС и ВМФ США. Дальность стрельбы — до 180 км.

оснащается двусторонней системой связи и усовершенствованной ИНС с коррекцией GPS. Это совместный проект ВВС и ВМФ США. Дальность стрельбы — до 180 км. NCADE — программа разработки противоракеты воздушного базирования с использованием компонентов ракеты AMRAAM. Предназначена для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности.

Дальность различных модификаций ракеты:

AIM-120A/B/C: 55-75 км

AIM-120C-5/С-6: около 105 км

AIM-120C-7: до 120 км

AIM-120D: до 180 км

Технические характеристики

Стоит понимать, что все ракеты AMRAAM отличаются и с каждой модификацией только совершенствуются. Все они имеют разную дальность, вес и скорость.

Общие характеристики базовой модификации:

Основная функция : тактическая ракета воздуха — воздух

: тактическая ракета воздуха — воздух Длина : 366 см

: 366 см Вес при запуске : 150,75 кг

: 150,75 кг Диаметр : 17,78 см

: 17,78 см Размах крыльев : 52,58 см

: 52,58 см Дальность : 55-75 км

: 55-75 км Скорость : сверхзвуковая

: сверхзвуковая Боеголовка: взрывной фрагмент

Стоимость AMRAAM зависит от модификации, например, вариант AIM-120C стоит $300-400 тыс., а последняя модель AIM-120D — около $700 тыс.

Фото: Raytheon

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