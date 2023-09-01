Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
Пентагон заказал Украине ракеты средней дальности класса воздух-воздух AIM-120 AMRAAM.
Количество и дата поставок ракет AMRAAM пока не определены, но речь идет о контракте на сумму в $192 миллиона.
Что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM, а также об их технических характеристиках — смотрите далее в материале Фактов ICTV.
AIM-120 AMRAAM: что это
Это американская управляемая ракета средней дальности класса воздух — воздух. Ракета обладает способностью работать в любых погодных условиях.
Предназначена AIM-120 AMRAAM для поражения воздушных целей врага за пределами прямой видимости.
Производством ракет занимались фирмы Hughes Aircraft и Raytheon. После поглощения фирмы Hughes единственным производителем ракет является фирма Raytheon.
Как отмечают разработчики, AMRAAM — самая совершенная в мире ракета, проверенная в боевых условиях.
Ракета сочетает в себе беспрецедентные характеристики — она легкая и эффективная. AIM-120 AMRAAM имеет комбинацию инерциальной навигации (то есть ракета сама может определять координаты и параметры движения цели).
AMRAAM имеет бортовой активный радар, чтобы найти намеченную цель и завершить ее перехват. А ракетный двигатель, изготовленным компанией Nammo, позволяет осуществлять перехват на больших расстояниях и высотах.
Особенность ракеты — в том, что она может запускаться как с истребителей, так и с пусковой установки.
Носителями ракета AMRAAM выступают F-15A/B/C/D/E Eagle/Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Super Hornet, F-22 Raptor, Eurofighter Typhoon, JAS-39 Gripen, Tornado и Harrier.
Работать как ракета класса земля — воздух AMRAAM может с системы противовоздушной обороны NASAMS, способной поражать цели на любых высотах.
Ракета AMRAAM может перехватывать цели на больших расстояниях и высотах. Ракета получает ускорение в дальности благодаря большему ракетному двигателю и оптимизированным алгоритмам управления полетом.
AMRAAM — универсальная ракета, которую можно использовать в любой роли безо всяких модификаций. Сейчас ракета есть на вооружении у 33 стран мира.
AIM-120 AMRAAM в комплексе с NASAMS
Ракета AIM-120 используется в норвежско-американском зенитном ракетном комплексе NASAMS. Разработка комплекса осуществлялась совместно Raytheon и норвежской Norsk Forsvarteknologia (сейчас Kongsberg Defence) с 1989 по 1993 год.
В батарее комплекса используется машина управления, РЛС и три пусковые установки с шестью направляющими. Общая стоимость разработки и развертывания до 1999 года шести батарей оценивалась в $250 млн.
Модификаций ракеты AIM-120 AMRAAM
- AIM-120A — базовая модификация.
- AIM-120B имеют перепрограммируемые модули EPROM, новый цифровой процессор и ряд других новых элементов.
- AIM-120C — основное отличие от предыдущих в уменьшении размаха крыла и оперения до 447 мм.
- AIM-120C-4 получила новую боевую часть WDU-41/В меньшей массы — 18 кг (вместо 23,5 кг на ранних модификациях).
- AIM-120C5 имеет новое программное обеспечение, повышающее разрешение и повышенную помехозащищенность.
- AIM-120C-6 — аналог AIM-120C-5, но имеет радиовзрыватель новой конструкции.
- AIM-120C-7 имеет увеличенную дальность стрельбы до 120 км.
- AIM-120D оснащается двусторонней системой связи и усовершенствованной ИНС с коррекцией GPS. Это совместный проект ВВС и ВМФ США. Дальность стрельбы — до 180 км.
- NCADE — программа разработки противоракеты воздушного базирования с использованием компонентов ракеты AMRAAM. Предназначена для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности.
Дальность различных модификаций ракеты:
- AIM-120A/B/C: 55-75 км
- AIM-120C-5/С-6: около 105 км
- AIM-120C-7: до 120 км
- AIM-120D: до 180 км
Технические характеристики
Стоит понимать, что все ракеты AMRAAM отличаются и с каждой модификацией только совершенствуются. Все они имеют разную дальность, вес и скорость.
Общие характеристики базовой модификации:
- Основная функция: тактическая ракета воздуха — воздух
- Длина: 366 см
- Вес при запуске: 150,75 кг
- Диаметр: 17,78 см
- Размах крыльев: 52,58 см
- Дальность: 55-75 км
- Скорость: сверхзвуковая
- Боеголовка: взрывной фрагмент
Стоимость AMRAAM зависит от модификации, например, вариант AIM-120C стоит $300-400 тыс., а последняя модель AIM-120D — около $700 тыс.
Фото: Raytheon
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