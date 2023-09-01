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Работаем с территории России: Буданов об атаке на аэродром в Пскове

Кирило Буданов

Аэродром в Пскове атаковали беспилотники с территории России. При этом два Ил-76 полностью уничтожены, еще два — серьезно повреждены.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The War Zone.

— Мы работаем с территории России, — подчеркнул разведчик, не уточнив, атака совершена непосредственно его подчиненными или российскими партизанами.

Буданов также не сказал, какие беспилотники атаковали аэродром и сколько их было.

По его словам, в верхней части самолетов расположены топливные баки и критический участок лонжерона крыла — именно эти части целенаправленно поразили беспилотники.

В ночь на 30 августа на аэродроме в российском Пскове прогремели взрывы. Вскоре стало известно о повреждении по меньшей мере четырех транспортных самолетов Ил-76, что подтвердили в украинской разведке.

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Работаем с территории России: Буданов об атаке на аэродром в Пскове

Источник: The War Zone

Фото: ГУР

Безпілотники, Война в Украине, Взрыв, Кирилл Буданов, літаки РФ, Разведка, Російська агресія, Росія
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