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Четко видны уничтоженные самолеты: новые спутниковые снимки после атаки на аэродром в Пскове

Четко видны уничтоженные самолеты: новые спутниковые снимки после атаки на аэродром в Пскове
Фото: Getty Images

В сети опубликовали новые спутниковые снимки с последствиями удара беспилотников по аэродрому в Псковской области РФ в ночь на 30 августа.

Соответствующие фото обнародовал OSINT-исследователь MT Anderson в Х (Twitter).

— Снимки, сделанные утром 30 августа, обнаружили повреждения двух Ил-76, но облака закрыли остальные. Изображения с SAR-спутника, сделанные во второй половине дня 30 августа, показали вероятное уничтожение еще двух самолетов. Изображения с оптического спутника за 31 августа это подтвердили, — говорится в сообщении.

Четко видны уничтоженные самолеты: новые спутниковые снимки после атаки на аэродром в Пскове
MT Anderson
Четко видны уничтоженные самолеты: новые спутниковые снимки после атаки на аэродром в Пскове
MT Anderson
Четко видны уничтоженные самолеты: новые спутниковые снимки после атаки на аэродром в Пскове
MT Anderson
Четко видны уничтоженные самолеты: новые спутниковые снимки после атаки на аэродром в Пскове
Четко видны уничтоженные самолеты: новые спутниковые снимки после атаки на аэродром в Пскове
Четко видны уничтоженные самолеты: новые спутниковые снимки после атаки на аэродром в Пскове

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил информацию об уничтожении четырех и повреждении еще двух российских Ил-76 в Пскове.

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Война в Украине, літаки РФ, Росія, Украина
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