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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Працюємо з території Росії: Буданов про атаку на аеродром у Пскові

Кирило Буданов

Аеродром у Пскові атакували безпілотники з території Росії. При цьому два Іл-76 повністю знищено, ще два – серйозно пошкоджені.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю The War Zone.

– Ми працюємо з території Росії, – наголосив розвідник, не уточнивши, чи атака здійснена безпосередньо його підлеглими, чи російськими партизанами.

Буданов також не сказав, які безпілотники атакували аеродром і скільки їх було.

За його словами, у верхній частині літаків розташовані паливні баки і критична ділянка лонжерона крила – саме ці частини цілеспрямовано вразили безпілотники.

У ніч проти 30 серпня на аеродромі у російському Пскові пролунали вибухи.  Згодом стало відомо про пошкодження щонайменше чотирьох транспортних літаків Іл-76, що підтвердили в українській розвідці.

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Працюємо з території Росії: Буданов про атаку на аеродром у Пскові

Джерело: The War Zone

Фото: ГУР

Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, Кирило Буданов, літаки РФ, Розвідка, Російська агресія, Росія
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