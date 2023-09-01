Працюємо з території Росії: Буданов про атаку на аеродром у Пскові
Аеродром у Пскові атакували безпілотники з території Росії. При цьому два Іл-76 повністю знищено, ще два – серйозно пошкоджені.
Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю The War Zone.
– Ми працюємо з території Росії, – наголосив розвідник, не уточнивши, чи атака здійснена безпосередньо його підлеглими, чи російськими партизанами.
Буданов також не сказав, які безпілотники атакували аеродром і скільки їх було.
За його словами, у верхній частині літаків розташовані паливні баки і критична ділянка лонжерона крила – саме ці частини цілеспрямовано вразили безпілотники.
У ніч проти 30 серпня на аеродромі у російському Пскові пролунали вибухи. Згодом стало відомо про пошкодження щонайменше чотирьох транспортних літаків Іл-76, що підтвердили в українській розвідці.
Джерело: The War Zone
Фото: ГУР
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