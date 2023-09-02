В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины

В Германии неизвестный мужчина сбросил украинского мальчика 10 лет с моста в Мюленканал в городе Айнбеке, что в Нижней Саксонии, за то, что ребенок говорил на украинском, а не на русском.

Об этом, со ссылкой на прокуратуру, пишут немецкие издания, включая Bild и SZ.

Прокуроры говорят, что десятилетний мальчик играл с украинскими детьми, после чего к ним подошел прохожий и пожаловался, что дети разговаривают между собой на украинском языке.

По данным прокуратуры, незнакомец заявил, что дети “должны говорить по-русски”, а затем заявил, что “Украина начала войну”.

После этого неизвестный дернул девочку за волосы и схватил десятилетнего ребенка, перебросив его через перила моста в канал.

Мальчик ударился о железные балки, которые установлены под перилами на высоте моста. Ребенок получил травмы головы и ноги. После этого мальчик упал между железными балками в канал.

— Когда мальчик лежал в канале, неизвестный, предположительно, бросил в него стеклянную бутылку, которая попала пострадавшему в область правого плеча, — заявил представитель прокуратуры.

После указанных действий неизвестный мужчина скрылся. О преступлении дети сообщили родителям, которые вызвали полицию.

Мальчику была оказана медицинская помощь в больнице, после чего он был отпущен.

По данным правоохранителей, неизвестному мужчине было около 40-45 лет, он был одет в синюю рубашку, черную кепку и джинсовые шорты.

Сейчас полиция расследует дело о покушении на убийство и надеется на дополнительные комментарии свидетелей.

Как пишет SZ, прокуратура считает, что нападение, произошедшее еще в прошлую субботу, имеет политическую подоплеку.

Также в немецких изданиях не уточняется, являлся ли нападавший россиянином или был гражданином Германии.

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