Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
В Днепре задержали полицейского, который застрелил мужчину во время проверки авто
В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов – спикер бригады
Скандальный удар в пятом раунде: WBA вынесла вердикт по бою Усик — Дюбуа
Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
Мир
Илья Нежигай, редактор ленты

В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины

В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
Фото: Getty Images

В Германии неизвестный мужчина сбросил украинского мальчика 10 лет с моста в Мюленканал в городе Айнбеке, что в Нижней Саксонии, за то, что ребенок говорил на украинском, а не на русском.

Об этом, со ссылкой на прокуратуру, пишут немецкие издания, включая Bild и SZ.

Прокуроры говорят, что десятилетний мальчик играл с украинскими детьми, после чего к ним подошел прохожий и пожаловался, что дети разговаривают между собой на украинском языке.

По данным прокуратуры, незнакомец заявил, что дети “должны говорить по-русски”, а затем заявил, что “Украина начала войну”.

После этого неизвестный дернул девочку за волосы и схватил десятилетнего ребенка, перебросив его через перила моста в канал.

Мальчик ударился о железные балки, которые установлены под перилами на высоте моста. Ребенок получил травмы головы и ноги. После этого мальчик упал между железными балками в канал.

— Когда мальчик лежал в канале, неизвестный, предположительно, бросил в него стеклянную бутылку, которая попала пострадавшему в область правого плеча, — заявил представитель прокуратуры.

После указанных действий неизвестный мужчина скрылся. О преступлении дети сообщили родителям, которые вызвали полицию.

Мальчику была оказана медицинская помощь в больнице, после чего он был отпущен.

По данным правоохранителей, неизвестному мужчине было около 40-45 лет, он был одет в синюю рубашку, черную кепку и джинсовые шорты.

Сейчас полиция расследует дело о покушении на убийство и надеется на дополнительные комментарии свидетелей.

Как пишет SZ, прокуратура считает, что нападение, произошедшее еще в прошлую субботу, имеет политическую подоплеку.

Также в немецких изданиях не уточняется, являлся ли нападавший россиянином или был гражданином Германии.

Читайте также
Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины

Война в Украине, Німеччина, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Дания планирует увеличить объем помощи Украине в 2024 году — что известно
Данія - прапор
Более 110 тыс. оккупантов: в ВСУ рассказали, где именно РФ сосредоточила больше всего сил
Бої на фронті
Ситуация на фронте и планы врага: Зеленский провел заседание Ставки
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
В США видят прогресс ВСУ на Запорожье за последние 72 часа
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
Имена уклонистов и врачей, которые фальсифицировали справки ВВК, будут известны через несколько недель — Данилов
Олексій Данілов - секретар РНБО

Загрузка

Игры
Видео
Считанные минуты на работу: как выполняют задание спецназовцы отряда Омега

Боевые выезды бойцов 5 отдельного отряда спецназначения Омега Национальной гвардии на Восточном фронте обычно проходят быстро, ведь, например, на работу из БТРа есть буквально считанные минуты – три, возможно, пять.

Мария Малевская
В Украине заработал новый церковный календарь 2023: что изменилось и даты ключевых праздников
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (01.09.2023)
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (01.09.2023)
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (01.09.2023)
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь