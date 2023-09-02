У Німеччині чоловік скинув із мосту 10-річного хлопчика з України
У Німеччині невідомий чоловік скинув українського хлопчика 10 років із мосту в Мюленканал у місті Айнбеке, що в Нижній Саксонії, через те, що дитина говорила українською, а не російською.
Про це, з посиланням на прокуратуру, пишуть німецькі видання, включно з Bild і SZ.
Прокурори кажуть, що десятирічний хлопчик грався з українськими дітьми, після чого до них підійшов перехожий і поскаржився, що діти розмовляють між собою українською мовою.
За даними прокуратури, незнайомець заявив, що діти “повинні говорити російською”, а потім заявив, що “Україна почала війну”.
Після цього невідомий смикнув дівчинку за волосся і схопив десятирічну дитину, перекинувши її через поручні мосту в канал.
Хлопчик ударився об залізні балки, які встановлені під поручнями на висоті мосту. Дитина отримала травми голови та ноги. Після цього хлопчик впав між залізними балками в канал.
– Коли хлопчик лежав у каналі, невідомий, імовірно, кинув у нього скляну пляшку, яка поцілила потерпілому в область правого плеча, – заявив представник прокуратури.
Після зазначених дій невідомий чоловік зник. Про злочин діти повідомили батькам, які викликали поліцію.
Хлопчику було надано медичну допомогу в лікарні, після чого його відпустили.
За даними правоохоронців, невідомому чоловікові було близько 40-45 років, він був одягнений у синю сорочку, чорну кепку і джинсові шорти.
Зараз поліція розслідує справу про замах на вбивство і сподівається на додаткові коментарі свідків.
Як пише SZ, прокуратура вважає, що напад, який стався ще минулої суботи, має політичне підґрунтя.
Також у німецьких виданнях не уточнюють, чи був нападник росіянином, чи був громадянином Німеччини.
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