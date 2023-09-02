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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Німеччині чоловік скинув із мосту 10-річного хлопчика з України

У Німеччині чоловік скинув із мосту 10-річного хлопчика з України
Фото: Getty Images

У Німеччині невідомий чоловік скинув українського хлопчика 10 років із мосту в Мюленканал у місті Айнбеке, що в Нижній Саксонії, через те, що дитина говорила українською, а не російською.

Про це, з посиланням на прокуратуру, пишуть німецькі видання, включно з Bild і SZ.

Прокурори кажуть, що десятирічний хлопчик грався з українськими дітьми, після чого до них підійшов перехожий і поскаржився, що діти розмовляють між собою українською мовою.

За даними прокуратури, незнайомець заявив, що діти “повинні говорити російською”, а потім заявив, що “Україна почала війну”.

Після цього невідомий смикнув дівчинку за волосся і схопив десятирічну дитину, перекинувши її через поручні мосту в канал.

Хлопчик ударився об залізні балки, які встановлені під поручнями на висоті мосту. Дитина отримала травми голови та ноги. Після цього хлопчик впав між залізними балками в канал.

– Коли хлопчик лежав у каналі, невідомий, імовірно, кинув у нього скляну пляшку, яка поцілила потерпілому в область правого плеча, – заявив представник прокуратури.

Після зазначених дій невідомий чоловік зник. Про злочин діти повідомили батькам, які викликали поліцію.

Хлопчику було надано медичну допомогу в лікарні, після чого його відпустили.

За даними правоохоронців, невідомому чоловікові було близько 40-45 років, він був одягнений у синю сорочку, чорну кепку і джинсові шорти.

Зараз поліція розслідує справу про замах на вбивство і сподівається на додаткові коментарі свідків.

Як пише SZ, прокуратура вважає, що напад, який стався ще минулої суботи, має політичне підґрунтя.

Також у німецьких виданнях не уточнюють, чи був нападник росіянином, чи був громадянином Німеччини.

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Війна в Україні, Німеччина, Російська агресія
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