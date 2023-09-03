Россия за август потеряла техники на $1,2 млрд — Forbes

За август оккупанты потеряли военной техники минимум на $1,2 млрд.

Об этом сообщает Forbes.

Так, всего за две недели РФ лишилась два бомбардировщика Ту-22М3, четыре транспортных самолета Ил-76, пусковую установку С-400 Триумф и РЛС Предел-Э.

Один Ту-22М3, который является самым дорогим среди самолетов РФ, стоит $294 млн.

Стоимость одного Ил-76 составляет $86 млн, а их было уничтожено четыре.

Также одна пусковая установка С-400 стоит около $69 млн, а новейшая российская РЛС (радиолокационная станция) загоризонтного наблюдения Предел-Е — $200 млн.

Напомним, что за время полномасштабной войны армия Российской Федерации сократилась почти на 260 тыс., раненых же втрое больше.

Фото: Минобороны России

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