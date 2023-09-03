Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Польше закрыли крупнейший в стране центр приема украинских беженцев: названа причина
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
Верификация выплат ВПЛ: Верещук заявила, что до 180 тыс. человек ошибочно получают средства
На Полтавщине нашли мертвой 14-летнюю девушку: что известно
Мир
Нуждается в проверке
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Россия за август потеряла техники на $1,2 млрд — Forbes

Російські літаки Ту-22М3

За август оккупанты потеряли военной техники минимум на $1,2 млрд.

Об этом сообщает Forbes.

Так, всего за две недели РФ лишилась два бомбардировщика Ту-22М3, четыре транспортных самолета Ил-76, пусковую установку С-400 Триумф и РЛС Предел-Э.

Один Ту-22М3, который является самым дорогим среди самолетов РФ, стоит $294 млн.

Стоимость одного Ил-76 составляет $86 млн, а их было уничтожено четыре.

Также одна пусковая установка С-400 стоит около $69 млн, а новейшая российская РЛС (радиолокационная станция) загоризонтного наблюдения Предел-Е — $200 млн.

Напомним, что за время полномасштабной войны армия Российской Федерации сократилась почти на 260 тыс., раненых же втрое больше.

Фото: Минобороны России

Война в Украине, Военная техника, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ночной запуск дронов и удары РФ по Херсонщине: 557-й день войны
Россия за август потеряла техники на $1,2 млрд — Forbes
Все еще впереди: Тарнавский объяснил, почему продвижение ВСУ после первой линии может быть проще
Олександр Тарнавський
Россия из авиации обстреляла Угледар: ранены 2 человека, еще двое погибли
Россия за август потеряла техники на $1,2 млрд — Forbes
ЕС должен изменить подход при приеме Украины, Молдовы и стран Западных Балкан — глава МИД Австрии
Александр Шалленберг
Сначала — самые крупные коррупционеры: Малюська рассказал об экстрадиции украинцев из-за границы
Россия за август потеряла техники на $1,2 млрд — Forbes

Загрузка

Игры
Видео
Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
Будем рядом с Украиной до ее победы: как встреча в Толедо повлияет на ход войны
Россия за август потеряла техники на $1,2 млрд — Forbes
В Украине заработал новый церковный календарь 2023: что изменилось и даты ключевых праздников
Россия за август потеряла техники на $1,2 млрд — Forbes
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (01.09.2023)
Россия за август потеряла техники на $1,2 млрд — Forbes
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (01.09.2023)
Россия за август потеряла техники на $1,2 млрд — Forbes
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь