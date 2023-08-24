История россиян ничему не учит. Почему РФ за полтора года войны в Украине положила почти 260 тыс. солдат

Война в Украине продолжается уже полтора года. Армия Российской Федерации сократилась почти на 260 тыс., а раненых, говорят, втрое больше. То есть можно предположить, что сейчас потери РФ ранеными и убитыми около миллиона или более. Несут россияне колоссальные потери и в технике. К примеру, вражеских танков Силы обороны уже уничтожили столько, сколько не имеют некоторые страны НАТО.

Факты ICTV разбирались, почему россияне в войнах за последние 118 лет не считаются с жизнями своих солдат.

Больше всего оккупантов погибает на Востоке Украины — там постоянные тяжелые бои. По словам некоторых экспертов, потери врага там в пять, а то и более раз превышают украинские.

Потери России в войне в Украине на 24 августа 2023 года:

личного состава — около 259 160 человек ликвидировано;

танков — 4375 ед;

боевых бронированных машин — 8476 ед;

артиллерийских систем — 5333 ед;

РСЗО — 723 ед;

средств ПВО — 494 ед;

самолетов — 315 ед;

вертолетов — 316 ед;

кораблей/катеров — 18 ед.

На сегодня украинская армия уничтожила более 4300 российских танков. А, например, на складах вооруженных сил Турции — страны НАТО — 2230 единиц танков. Соединенные Штаты хранят 5500 танков. У Греции 1365 танков, у Польши — более 600, у Румынии — почти 400, у Германии чуть более 300 современных танков.

Российских самолетов различных типов Силы обороны уничтожили более 300. Для сравнения: воздушные силы Франции имеют 230 самолетов, Германия — более 200, почти 250 у Греции, и около 200 самолетов у Италии. Воздушные силы Турции имеют около 300 военных самолетов различных типов.

Понятно, что в совокупности силы НАТО во много раз превосходят армию России, да и вооружение стран блока более современное, чем российское. Но мы можем увидеть, какую вражескую силу Украине приходится сдерживать.

Преемственность в российской армии

Для всех трех вышеупомянутых армий характер подготовки офицерского состава и ведения войны за более чем 100 лет почти не изменился.

По словам политолога Игоря Рейтеровича, россияне очень самоуверенны. Их любимая фраза — Мы русские. С нами Бог! Поэтому они считают, что проиграть просто не могут. Такое себе очковтирательство.

А теперь немного истории, как русские воевали в предыдущих войнах.

Русско-японская война 1904-1905 годов

Перед началом русско-японской войны граждане Российской империи да и сам император Николай II также вели себя высокомерно: обзывали японцев обезьянами, говорили, что просто забросают их шапками — даже воевать не понадобится. Рисовали гравюры о генерале Алексее Куропаткине, который командовал российскими войсками, как он будет гонять “япошек”.

Тогда царская пропаганда подчеркивала, что имперская армия с великой традицией будет воевать с какими-то японцами с островов, которые еще 30-40 лет назад кроме мечей и стрел ничего не имели. А в итоге русские потерпели сокрушительное поражение да еще и без флота остались.

Японцы за основу взяли подготовку, принятую в немецкой армии, и очень удачно воспользовались халатностью российского командования, отмечает Игорь Рейтерович. Японские войска разгромили россиян в городе Порт-Артур, уничтожили 1 Тихоокеанскую эскадру (24 корабля).

Японский флот также уничтожил почти все корабли 2 Тихоокеанской эскадры, в частности потопил и флагман броненосец Князь Суворов.

Российская армия потеряла погибшими и ранеными 90 тысяч солдат из 350 тысяч, а потери японской армии составили 75 тысяч из 300 тысяч.

Стоит заметить, что флагман 1 Тихоокеанской эскадры российского флота броненосец Петропавловск подорвался на японской мине на 55-й день войны. А теперь вспомним, как 13 апреля 2022 года (на 49-й день войны) украинские ракеты Нептун ударили по крейсеру Москва, флагману Черноморского флота РФ.

Вторая мировая война

Еще до начала Второй мировой войны в 1938-39 гг. советское командование уверяло, что война будет на чужой территории, воевать Союз будет “малой кровью”, и что противники Советского Союза не смогут достойно противостоять, поскольку не имеют такой мощной армии.

— Даже финская война россиян ничему не научила, хотя СССР также хотел финнов за три дня завоевать. Сейчас нарративы те же: Киев за три дня, украинской армии нет и т.д., — отмечает Игорь Рейтерович.

Согласно рассекреченным данным Министерства обороны РФ, потери Советского Союза во Второй мировой войне составили 41 млн 979 тыс.

Стоит заметить — что в обороне, что во время наступлений потери советской армии были колоссальными. Например, у маршала Жукова, которого так любят россияне, было прозвище “генерал смерть”. Как только он появлялся на каком-то фронте, рядовые военные уже знали, что будет мясорубка — будет наступление, где не будут считать людей.

Однако россияне очень любят хвастаться победой во Второй мировой и говорят, что “могут повторить”. А остальные народы бывшего СССР с болью вспоминают ту войну.

Война в Афганистане

Война в Афганистане — военное вторжение Союза под предлогом борьбы против повстанческих групп моджахедов. По уточненным данным, всего в войне советская армия потеряла 14 427 человек. По оценкам независимых исследователей, потери советской армии составили до 140 тыс. убитыми и до 350 тыс. ранеными.

По словам политолога Игоря Рейтеровича, победить Афганистан Советский Союз никак не мог. Эту страну не покорила ни одна империя. Да и американцам это потом тоже не удалось. Все из-за особенности местности — горы.

Советская армия контролировала все крупные города и большие дороги. Но оказалось, что военные просто сидели в этих городах, потому что для ведения маневренной войны в горах советские солдаты не были приспособлены. Элементарно ходить по камням в сапогах просто неудобно.

Россия может позволить себе не считаться с потерями

В нынешней войне в Украине почти ничего не изменилось, оккупанты делают ставку на “волны живой силы”, которые бросают на фронт. Действительно, Россия имеет значительный мобилизационный ресурс.

Некоторые российские военные теоретики даже одобряют тактику забрасывания поля боя трупами, потому что это якобы должно напугать противника, говорит политолог Игорь Рейтерович.

Типа, вот посмотрите, мы можем себе позволить не считаться с потерями. Мы за ценой не постоим.

Государство же не считает такие масштабные потери чем-то страшным, ведь Россия не является демократией, решения там принимают непублично. Общество не имеет возможности открыто спросить у президента или командования о потерях, выступить против.

Такие попытки еще были во время первой Чеченской войны (1994-1996) — тогда существовал комитет солдатских матерей, который ставил вопрос о бессмысленных потерях, бросании раненых без помощи и тому подобное. А вот во время второй Чеченской войны (1999-2009), когда Путин пришел к власти, этому комитету права значительно ограничили, а потом и вовсе закрыли рот, в основном хорошими выплатами за погибших.

Если сейчас посмотреть на регионы, в которых проходит мобилизация, то это бедные территории, где люди живут чуть ли не в нищете.

В конце 2022 года российское Минэкономики отчиталось, что в РФ среди бедных слоев населения значительно возросли доходы. Но, как оказалось, рост доходов произошел благодаря выплатам “гробовых” денег.

Низкая подготовка офицерского состава

В российской армии всегда была проблема подготовки офицерского и младшего офицерского состава.

— В советской армии эту проблему решили с помощью одного простого решения — на эти должности брали преимущественно украинцев. Это известный факт. Это сделало советскую армию более-менее управляемой. И вот с 1991 года, после развала Союза, проблема качественной подготовки младшего офицерского состава (сержанты, прапорщики и т.д.), так и не решена, — отметил Игорь Рейтерович.

Даже российские военные эксперты отмечают, что у них в армии нет этого звена младших офицеров.

Например, в Украине подготовке этого звена уделяют достаточно внимания. У нас специально готовят главных сержантов, мастер-сержантов, сержантов и тому подобное. Украинская армия это взяла из западной традиции, и это очень правильно, потому что они — основа управления на низовом уровне, отмечает политолог.

Стоит заметить, что в России в любые времена качество подготовки офицерского состава всегда страдало. Все эти разговоры об офицерской чести имеют корни из имперской армии, ведь тогда офицерами могли быть люди, имевшие высокое положение в обществе и соответствующий уровень образования.

В советские времена это очень сильно деградировало и офицеры превратились в некое закрытое сообщество со своими правилами, которые похожи на тюремные. Эта система в противовес западной не толерантна к инициативности. Российские офицеры думают только о себе — солдаты для них лишь расходный материал.

Вся тактика российской имперской армии, советской армии и российской нынешней в значительной степени базируется на пехоте — на использовании людей. Россияне считают, что достаточное количество людей способно переломить ситуацию на поле боя, и чем больше людей мобилизуют, тем больше шансов выиграть войну.

Недооценка противника

Это, наверное, один из самых больших минусов российских армий. В каждой войне россияне почему-то были уверены, что их противник слаб, они его очень легко левой рукой победят. По словам Игоря Рейтеровича, здесь большую роль играет печально известная российская пропаганда.

Вспомнить хотя бы нынешнюю российско-украинскую войну. В самом начале полномасштабного вторжения российские пропагандисты один за другим кричали о “Киеве за три дня”, “утром взятие Киева, а вечером парад на Крещатике” и тому подобное.

Оккупанты были уверены, что украинцы их будут встречать как освободителей с цветами, и были очень удивлены, увидев неистовое сопротивление нашего народа.

Еще один пример. Перед битвой за Грозный (в 1994 году) российский генерал Павел Грачев говорил, что ему нужны два часа и несколько батальонов десантников, чтобы взять столицу Чечни. Но через двое суток чеченцы сожгли все российские танки и БТРы, которые зашли в Грозный.

Коррупция в армии РФ

Коррупция — это еще одна огромная проблема российской армии. Их генералы, военные чиновники постоянно разворовывают войско, а на “гору” подают информацию, что армия хорошо оснащена, готова. Но когда речь идет о реальности, то оказывается, что все разворовали и продали.

По данным украинской разведки, в марте 2022 года командир 13 гвардейского танкового полка застрелился, потому что из 10 “расконсервированных” танков только один оказался в более-менее работоспособном состоянии. Из всех остальных машин полностью разворовали оптические приборы и электронику с содержанием драгоценных металлов.

В целом россияне очень любят апеллировать к бывшим победам, например над Наполеоном или Гитлером. Однако почему-то не вспоминают, что это были времена Российской империи или Советского Союза, и воевали там не только россияне.

Источник: statista.com, The Military Balance 2023, Генштаб ВСУ

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