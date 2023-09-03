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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Росія за серпень втратила техніки на $1,2 млрд – Forbes

Російські літаки Ту-22М3

За серпень окупанти втратили військової техніки щонайменше на $1,2 млрд. 

Про це повідомляє Forbes.

Так, лише за два тижні було знищено два російських бомбардувальники Ту-22М3, чотири транспортні літаки Іл-76, пускова установка С-400 Тріумф і РЛС Предел-Е.

Один Ту-22М3, який є  найдорожчим серед літаків РФ, коштує $294 млн.

Вартість одного Іл-76 становить $86 млн, а їх було знищено чотири.

Також одна пускова установка С-400 коштує близько $69 млн, а новітня російська РЛС (радіолокаційна станція) загоризонтного спостереження Предел-Е – $200 млн.

Нагадаємо, що за час повномасштабної війни армія Російської Федерації скоротилася майже на 260 тис., поранених же втричі більше.

Фото: Міноборони Росії

Війна в Україні, Військова техніка, Росія
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