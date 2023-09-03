Росія за серпень втратила техніки на $1,2 млрд – Forbes
За серпень окупанти втратили військової техніки щонайменше на $1,2 млрд.
Про це повідомляє Forbes.
Так, лише за два тижні було знищено два російських бомбардувальники Ту-22М3, чотири транспортні літаки Іл-76, пускова установка С-400 Тріумф і РЛС Предел-Е.
Один Ту-22М3, який є найдорожчим серед літаків РФ, коштує $294 млн.
Вартість одного Іл-76 становить $86 млн, а їх було знищено чотири.
Також одна пускова установка С-400 коштує близько $69 млн, а новітня російська РЛС (радіолокаційна станція) загоризонтного спостереження Предел-Е – $200 млн.
Нагадаємо, що за час повномасштабної війни армія Російської Федерації скоротилася майже на 260 тис., поранених же втричі більше.
Фото: Міноборони Росії
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