В Балтийском море пройдут учения по отражению нападения РФ
В Балтийском море с участием около 30 кораблей и более 3 тыс. военнослужащих впервые проведут учения по отражению нападения РФ.
Об этом заявил главнокомандующий Военно-морских сил Германии Ян Кристиан Каак.
— Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности: не во время нашей вахты. Надежное сдерживание должно охватывать способность атаковать, — сказал Каак во время встречи с журналистами.
9 сентября начнутся учения Northern Coasts и будут продолжаться в течение двух недель. В них примут участие войска стран Североатлантического альянса (НАТО), в частности США, Канады, Нидерландов, Бельгии и Франции, а также Швеции.
Отмечается, что союзники будут отрабатывать десантные операции, удары с моря на сушу и защиту морских путей через Балтийское море.
Источник: Deutsche Welle
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