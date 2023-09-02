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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Балтійському морі пройдуть навчання з відбиття нападу РФ

У Балтійському морі пройдуть навчання з відбиття нападу РФ
Фото: Getty Images

У Балтійському морі за участі близько 30 кораблів і понад 3 тис. військовослужбовців вперше проведуть навчання з відбиття нападу РФ.

Про це заявив головнокомандувач Військово-морських сил Німеччини Ян Крістіан Каак.

– Ми надсилаємо Росії чіткий сигнал про пильність: не під час нашої вахти. Надійне стримування має охоплювати здатність атакувати, — сказав Каак під час зустрічі з журналістами.

9 вересня розпочнуть навчання Northern Coasts і продовжуватимуться протягом двох тижнів. У них візьмуть участь війська країн Північноатлантичного альянсу (НАТО), зокрема США, Канади, Нідерландів, Бельгії та Франції, а також Швеції.

Зазначається, що союзники відпрацьовуватимуть десантні операції, удари з моря на сушу та захист морських шляхів через Балтійське море.

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Джерело: Deutsche Welle

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