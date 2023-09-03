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Зависеть от РФ в сфере безопасности было стратегической ошибкой — Пашинян

Нікол Пашинян
Фото: Depositphotos

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что зависимость Еревана в сфере безопасности от России является стратегической ошибкой.

Об этом он сказал в интервью La Repubblica, сообщает Armenia Today.

— Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе и в сфере приобретения оружия и боеприпасов. Но сегодня, когда Россия нуждается в оружии и боеприпасах, понятно, что даже если бы она захотела, РФ не смогла бы обеспечить потребности Армении в сфере безопасности, — сказал премьер.

По словам Пашиняна, этот пример должен показать, что “в сфере безопасности зависимость или привязка только к одному центру сами по себе являются стратегической ошибкой”.

— И только после того, как мы постфактум вкусили горькие плоды этой ошибки, мы делаем весьма неуверенные попытки диверсифицировать нашу политику в сфере безопасности, — добавил он.

Пашинян отметил, что Лачинский коридор, который связывает Армению с Нагорным Карабахом, должен был быть под контролем российских миротворцев.

— Но он не под контролем миротворцев России. Почему? Могут быть две причины — либо Россия не может контролировать Лачинский коридор, либо не хочет. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично, — подчеркнул он.

Премьер-министр Армении также добавил, что ранее “мы видели ситуации, когда за один день, месяц или год РФ покидала и уходила с Южного Кавказа”.

По его словам, есть процессы, которые приводят к мысли, что “тот же сценарий может повториться, что однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет”.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Российской Федерации в ее войне против Украины.

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Источник: Armenia Today

Армения, Нікол Пашинян, Нагорный Карабах, Росія
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