Залежати від РФ у сфері безпеки було стратегічною помилкою – Пашинян
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що залежність Єревану у сфері безпеки від Росії є стратегічною помилкою.
Про це він сказав у інтерв’ю La Repubblica, повідомляє Armenia Today.
– Архітектура безпеки Вірменії на 99,999% була пов’язана з Росією, зокрема й у сфері придбання зброї та боєприпасів. Але сьогодні, коли Росія потребує зброї та боєприпасів, зрозуміло, що навіть якби вона захотіла, РФ не змогла б забезпечити потреби Вірменії у сфері безпеки, – сказав прем’єр.
За словами Пашиняна, цей приклад має показати, що “у сфері безпеки залежність або прив’язка лише до одного центру самі по собі є стратегічною помилкою”.
– І тільки після того, як ми постфактум скуштували гіркі плоди цієї помилки, ми робимо вельми непевні спроби диверсифікувати нашу політику у сфері безпеки, – додав він.
Пашинян зазначив, що Лачинський коридор, який пов’язує Вірменію з Нагірним Карабахом, мав бути під контролем російських миротворців.
– Але він не під контролем миротворців Росії. Чому? Можуть бути дві причини — або Росія не може контролювати Лачинський коридор, або не хоче. І те, й інше, на наш погляд, проблематично, – наголосив він.
Прем’єр-міністр Вірменії також додав, що раніше “ми бачили ситуації, коли за один день, місяць або рік РФ залишала і йшла з Південного Кавказу”.
За його словами, є процеси, які призводять до думки, що “той самий сценарій може повторитися, що одного разу ми просто прокинемося і побачимо, що Росії тут немає”.
Раніше прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван не є союзником Російській Федерації у її війні проти України.
Джерело: Armenia Today
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