Байден разочарован тем, что Си Цзиньпин не приедет на саммит G20
Президент США Джо Байден заявил, что он разочарован тем, что лидер Китая Си Цзиньпин не посетит саммит G20 в Индии.
Об этом сообщает Reuters.
— Я разочарован… но я собираюсь с ним встретиться, — сказал Байден, не уточняя деталей.
Американский президент посетит Индию с 7 по 10 сентября для участия в саммите стран Большой двадцатки, а затем отправится во Вьетнам, чтобы укрепить отношения с Азией.
Си Цзиньпин, вероятно, пропустит саммит. Премьер-министр Китая Ли Цянь, как ожидается, будет представлять Пекин на встрече в Нью-Дели.
Байден, отвечая на вопрос, с нетерпением ли он ждет поездки, сказал: “Да, с нетерпением”.
— Я хочу немного больше… координации. Думаю, что Индия и Вьетнам хотят гораздо более тесных отношений с Соединенными Штатами, и это может быть очень полезным, — отметил он.
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