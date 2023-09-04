Байден разочарован тем, что Си Цзиньпин не приедет на саммит G20

Президент США Джо Байден заявил, что он разочарован тем, что лидер Китая Си Цзиньпин не посетит саммит G20 в Индии.

Об этом сообщает Reuters.

— Я разочарован… но я собираюсь с ним встретиться, — сказал Байден, не уточняя деталей.

Американский президент посетит Индию с 7 по 10 сентября для участия в саммите стран Большой двадцатки, а затем отправится во Вьетнам, чтобы укрепить отношения с Азией.

Си Цзиньпин, вероятно, пропустит саммит. Премьер-министр Китая Ли Цянь, как ожидается, будет представлять Пекин на встрече в Нью-Дели.

Байден, отвечая на вопрос, с нетерпением ли он ждет поездки, сказал: “Да, с нетерпением”.

— Я хочу немного больше… координации. Думаю, что Индия и Вьетнам хотят гораздо более тесных отношений с Соединенными Штатами, и это может быть очень полезным, — отметил он.

Ранее журналисты Bloomberg сообщили, что российский диктатор Владимир Путин планирует визит в Китай.

Источник : Reuters

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