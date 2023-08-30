Путин планирует визит в Китай — первый зарубежный визит после ордера МКС

Президент России Владимир Путин согласился совершить свою первую зарубежную поездку после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест по обвинению в военных преступлениях, а именно — похищении украинских детей с оккупированных территорий.

Как пишет Bloomberg, Кремль готовит визит Путина в Китай на форум Пояс и путь, который пройдет в октябре, сообщили изданию три человека, знакомые с этим вопросом и попросившие не называть их имен.

Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить это мероприятие, сказал один из собеседников.

Глава Кремля не покидал Россию с тех пор, как в марте 2023 года суд в Гааге объявил о выдаче ордера, хотя и посещал оккупированные Россией районы Украины.

На прошлой неделе он пропустил саммит БРИКС в ЮАР, после того как правительство этой страны дало понять, что будет вынуждено выполнить приказ о его аресте как участника МУС. Он также сообщил премьер-министру Индии Нарендре Моди, что не будет присутствовать на саммите Группы 20 в следующем месяце, хотя Индия не подписывала Римский устав, страны-подписанты которой обязуются выполнять решения МУС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее в этом месяце заявил, что рассчитывает принять Путина для переговоров в августе. Однако теперь стало известно, что вместо этого Эрдоган планирует на следующей неделе отправиться в российский город Сочи для встречи с главой Кремля.

После вторжения в Украину Путин посещал только соседние страны бывшего Советского Союза и Иран, который поставляет беспилотники российским военным.

Последний раз Путин посещал Китай в феврале 2022 года — менее чем за три недели до того, как он отдал приказ о вторжении, — когда он присутствовал на зимних Олимпийских играх в Пекине и провел переговоры с Си, на которых стороны заявили о партнерстве “без ограничений”.

В марте этого года Си посетил Москву с государственным визитом, что стало его первой зарубежной поездкой после беспрецедентного третьего срока пребывания на посту президента Китая. Китайский лидер выразил надежду, что Путин приедет в КНР до конца этого года.

По словам двух собеседников, Путин готов посетить только те страны, где его служба безопасности может полностью гарантировать его безопасность, и Китай является одним из таких мест.

В июле помощник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что Путин планирует посетить Китай для участия в форуме, а секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что Пекин пригласил российского лидера в качестве “главного гостя” на это мероприятие, писали в мае российские государственные информагентства.

Китай оказывает дипломатическую поддержку Путину с момента вторжения, хотя в последнее время он также стремится представить себя в качестве нейтрального посредника в войне, выпустив в феврале проект по установлению мира в Украине, состоящий из 12 пунктов и включающий призывы уважать суверенитет, облегчить экспорт зерна и прекратить все военные действия.

Эти предложения были отвергнуты США и их союзниками и не получили широкого распространения, хотя они завоевали авторитет Си среди стран Юга и позволили Китаю принять участие в переговорах по Украине, организованных Саудовской Аравией в начале этого месяца.

В прошлом месяце Си встретился в Пекине со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. В мае он провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Пекине и заявил, что обе стороны должны укреплять сотрудничество в международных структурах, включая ООН, Шанхайскую организацию сотрудничества, G-20 и группу БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

Источник : Bloomberg

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