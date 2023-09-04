Успешное контрнаступление ВСУ может изменить позицию Китая по войне в Украине — эксперты

В случае успешного контрнаступления ВСУ Китай может изменить свою позицию относительно российско-украинской войны.

Так считают эксперты, с которыми пообщались журналисты Голоса Америки.

— Если контрнаступление со стороны Украины сработает, китайцы окажутся в очень сложном положении, — отметил профессор Джорджтауновского университета Деннис Крейг Уайлдер, который считает политику Китая в отношении Украины “фальшивым нейтралитетом”.

По его мнению, Китай окажется перед сложным выбором, если ВСУ деоккупируют свою территорию, или зайдут на территорию России.

— Одна сторона в Пекине говорила бы, что нам нужно больше поддерживать Путина, что надо переступить черту и предоставить Путину летальное оружие. Другая сторона в Пекине сказала бы, что лучше найти способ быстро договориться, чтобы Путина не уничтожили, — отметил Уайлдер.

Профессор Эли Вайн, главный аналитик Евразийской Группы США, предполагает, что Пекин наоборот может принять решение усилить поддержку Путина, увидев успехи ВСУ, которые поставят под угрозу российский контроль над Крымом.

— Если бы Китай пришел к выводу, что, скажем, Украина достигла достаточного прогресса, чтобы угрожать сухопутному мосту или поставила под угрозу российский контроль над Крымом, тогда мы могли бы увидеть ситуацию, в которой Китай задумается: возможно, действительно нужно вмешаться более решительным образом, возможно, нужно предоставить России смертоносную помощь в значительном количестве, — сказал Эли Вайн.

В то же время эксперты отмечают, что для Китая является абсолютно неприемлемым использование Россией ядерного оружия.

— Я думаю, это был бы разрыв с Москвой, это очень изменило бы отношения между Пекином и Москвой, поскольку китайцы не хотят участвовать в ядерной войне с Западом и расценили бы это как невероятно опасную эскалацию ситуации, — сказал Деннис Крейг Уайлдер.

По словам профессора, хотя китайцы публично заявили о нейтралитете в этой войне, на самом деле они никогда не осуждали россиян за вторжение в Украину.

— Китайское телевидение поддерживает россиян. Правительство Китая разрешило отправлять помощь россиянам — не летальную, но запчасти, другое оборудование, необходимое российской армии. Поэтому, когда Китай говорит, что он нейтрален, вы должны воспринимать это с большим недоверием.

Сейчас китайцы пытаются быть посредниками в достижении мира, но их главное беспокойство заключается не в мирном урегулировании в пользу Украины, а скорее в мирном урегулировании, которое не позволит Путину потерять лицо или власть. Хотя китайцы вовлечены в мирный процесс, они вовлечены так, чтобы поддержать россиян, — убежден Уайлдер.

Источник : Голос Америки

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.