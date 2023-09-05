Держдеп США прокоментував переговори Ердогана та Путіна щодо зернової угоди
У Державному департаменті прокоментували переговори президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з президентом РФ Володимиром Путіним, які стосувалися, зокрема Чорноморської зернової ініціативи.
Заяву представника американського зовнішньополітичного відомства публікує CNN.
Зазначається, що у Держдепі вітають зусилля Туреччини щодо відновлення “зернової угоди” попри те, що переговори Путіна з Ердоганом не завершилися проривом.
– Ми вітаємо зусилля Туреччини та інших країн, спрямовані на те, щоб переконати Росію повернутися до угоди. Ми взаємодіємо з Організацією Об’єднаних Націй і з Туреччиною, які доклали багато зусиль, щоб зробити Чорноморську зернову ініціативу можливою і дієвою, – сказав представник Держдепу.
У відомстві подякували Туреччині за “її важливі дипломатичні та оперативні зусилля”, спрямовані на досягнення нової угоди.
Представник Держдепу додав, що рішення РФ припинити свою участь в ініціативі “завдає шкоди суспільствам, вразливим до відсутності продовольчої безпеки в усьому світі”.
Нагадаємо, що Путін після переговорів з Ердоганом у Сочі заявив, що Москва не готова відразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала у липні.
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