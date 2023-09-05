Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Фінансова допомога ВПО від NRC: хто та як зможе отримати
У Польщі закрили найбільший у країні центр прийому українських біженців: названо причину
На Київщині знайшли мертвим 4-річного хлопчика: що відомо
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя
Світ
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Держдеп США прокоментував переговори Ердогана та Путіна щодо зернової угоди

Держдеп США,
Фото: Getty Images

У Державному департаменті прокоментували переговори президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з президентом РФ Володимиром Путіним, які стосувалися, зокрема Чорноморської зернової ініціативи.

Заяву представника американського зовнішньополітичного відомства публікує CNN.

Зазначається, що у Держдепі вітають зусилля Туреччини щодо відновлення “зернової угоди” попри те, що переговори Путіна з Ердоганом не завершилися проривом.

– Ми вітаємо зусилля Туреччини та інших країн, спрямовані на те, щоб переконати Росію повернутися до угоди. Ми взаємодіємо з Організацією Об’єднаних Націй і з Туреччиною, які доклали багато зусиль, щоб зробити Чорноморську зернову ініціативу можливою і дієвою, – сказав представник Держдепу.

У відомстві подякували Туреччині за “її важливі дипломатичні та оперативні зусилля”, спрямовані на досягнення нової угоди.

Представник Держдепу додав, що рішення РФ припинити свою участь в ініціативі “завдає шкоди суспільствам, вразливим до відсутності продовольчої безпеки в усьому світі”.

Нагадаємо, що Путін після переговорів з Ердоганом у Сочі заявив, що Москва не готова відразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала у липні.

Володимир Путін, Зерно, Реджеп Ердоган, Чорноморська зернова ініціатива
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зернова угода має бути відновлена, але без шантажу РФ: Кулеба про переговори Ердогана і Путіна
Дмитро Кулеба
На зустрічі Ердогана з Путіним стався конфуз, який спантеличив диктатора
Ердоган та Путін
Ердоган не зміг домовитися з Путіним щодо відновлення зернової угоди
Ердоган та Путін
Зернова угода та обмін полоненими: Ердоган їде до Сочі на зустріч з Путіним
Реджеп Таїп Ердоган
Ще два судна успішно пройшли тимчасовим зерновим коридором – Зеленський
Зернова угода

Завантаження

Ігри
Відео
Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

Тетяна Наконечна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (04.09.2023)
Держдеп США прокоментував переговори Ердогана та Путіна щодо зернової угоди
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (04.09.2023)
Держдеп США прокоментував переговори Ердогана та Путіна щодо зернової угоди
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (04.09.2023)
Держдеп США прокоментував переговори Ердогана та Путіна щодо зернової угоди
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (04.09.2023)
Держдеп США прокоментував переговори Ердогана та Путіна щодо зернової угоди
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь