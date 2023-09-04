Ночь под взрывы в РФ: в Курчатове российская ПВО сбивала беспилотник

Около 01:00 ночи 4 сентября Курскую область РФ якобы атаковал беспилотник.

На БпЛА над территорией РФ уже утром пожаловались в Минобороны России.

РосСМИ, в частности, сообщали о нескольких взрывах в Курчатове и публиковали видео в подтверждение громкой ночи в области.

В Минобороны убеждают, что дрон был уничтожен.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 558-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Минобороны России

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