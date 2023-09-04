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Татьяна Забожко, редактор ленты

Ночь под взрывы в РФ: в Курчатове российская ПВО сбивала беспилотник

дрон квадрокоптер безпілотник
Фото: Pixabay

Около 01:00 ночи 4 сентября Курскую область РФ якобы атаковал беспилотник.

На БпЛА над территорией РФ уже утром пожаловались в Минобороны России.

РосСМИ, в частности, сообщали о нескольких взрывах в Курчатове и публиковали видео в подтверждение громкой ночи в области.

Курчатов Курської області РФ

В Минобороны убеждают, что дрон был уничтожен.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 558-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Минобороны России

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Російська агресія, РФ
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Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
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