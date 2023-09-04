Ніч під вибухи у РФ: у Курчатові російська ППО збивала безпілотник
Близько 01:00 ночі 4 вересня Курську область РФ нібито атакував безпілотник.
На БпЛА над територією РФ уже вранці поскаржились у Міноборони Росії.
РосЗМІ, зокрема, повідомляли про кілька вибухів у Курчатові та публікували відео на підтвердження гучної ночі в області.
У Міноборони переконують, що дрон було знищено.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 558-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Міноборони Росії
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Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна