Ніч під вибухи у РФ: у Курчатові російська ППО збивала безпілотник

Близько 01:00 ночі 4 вересня Курську область РФ нібито атакував безпілотник.

На БпЛА над територією РФ уже вранці поскаржились у Міноборони Росії.

РосЗМІ, зокрема, повідомляли про кілька вибухів у Курчатові та публікували відео на підтвердження гучної ночі в області.

У Міноборони переконують, що дрон було знищено.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 558-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Міноборони Росії

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