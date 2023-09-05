Преимущественно Т-72: армия РФ на февраль 2022 могла иметь на консервации только 7 тыс. танков

На февраль 2022 года российские войска имели на базах хранения около 7 тыс. танков всех типов, где преобладали именно Т-72 всех модификаций.

Об этом говорится в комплексном исследовании бронетанкового потенциала армии РФ в контексте войны против Украины, опубликованном французским исследовательским учреждением Institute Action Resilience (Институтом устойчивости).

По данным IAR, соответствующие подсчеты подтверждаются с помощью спутниковых снимков, сделанных на всех 22 базах хранения танков на территории РФ в периоды между апрелем, ноябрем 2021 года и февралем 2022 года.

Эти подсчеты опровергают оценки IISS (Международного института стратегических исследований) о том, что Россия на момент полномасштабного вторжения могла иметь в резерве до 17 тыс. танков, обращают внимание аналитики IAR.

Во время подсчетов эксперты на спутниковых снимках вычитали танки, которые очевидно выглядят не пригодными к восстановлению (например, демонтирована башня или другие элементы конструкции).

В итоге французские аналитики сошлись на количестве в 7 тыс. танков на 22 российских базах хранения. Среди них — 5,36 тыс. танков были сконцентрированы только на 10 базах хранения.

Эксперты IAR пришли к мнению, что это количество может помочь по-новому оценить реальное количество танков, которые сейчас могут оставаться на складах хранения российских войск.

Источник: Defense Express

Фото: Минобороны России

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