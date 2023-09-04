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Юлия Соколова, редактор ленты

Танки, САУ, пушки: за неделю ВСУ уничтожили дронами более 180 единиц техники РФ

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Фото: Генштаб ВСУ

Операторы Армии дронов в течение недели уничтожили или поразили 189 единиц техники оккупационной армии РФ. Ее стоимость оценивается в миллионы долларов.

Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Речь идет о периоде с 28 августа по 4 сентября. За это время ударные подразделения, снабженные БпЛА в пределах Армии дронов, поразили:

  • 44 боевых бронированных машины;
  • 37 танков;
  • 13 самоходных артиллерийских установок (САУ);
  • 29 пушек;
  • 59 единиц грузовиков/спецтранспорта;
  • 1 единицу радиотехнического оборудования;
  • 4 миномета/противотанковые ракетные комплексы/пулеметы;
  • 2 реактивные системы залпового огня;
  • 30 опорных пунктов;
  • 14 складов боеприпасов и топлива;
  • 63 оккупанта.
Знищена за тиждень техніка РФ

Источник: Telegram-канал Михаила Федорова

Как известно, инициатива Армия дронов была запущена в прошлом году: в июле объявили первый сбор на БпЛА в рамках фандрейзинговой платформы United24.

В течение года сбор средств на беспилотники для Украины поддержали доноры из десятков стран и компаний. Удалось приобрести тысячи дронов и обеспечить более 200 подразделений ВСУ, Национальной гвардии, Главного управления разведки, Государственной пограничной службы, Службы безопасности и Сил специальных операций.

За год существования инициативы были сформированы первые в мире ударные роты БпЛА. По состоянию на конец июля 2023 года было 11 таких подразделений, которые находятся в составе ВСУ.

Обучение прошли 10 тыс. операторов дронов в специальных центрах подготовки. На втором этапе обучение должны пройти еще 10 тыс. операторов, в том числе FPV-дронов, ударных и разведывательных БпЛА самолетного типа.

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Источник: Кабмин
Безпілотники, Война в Украине, Военная техника, Дрони, Михайло Федоров, Російська агресія
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