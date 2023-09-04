Танки, САУ, пушки: за неделю ВСУ уничтожили дронами более 180 единиц техники РФ
Операторы Армии дронов в течение недели уничтожили или поразили 189 единиц техники оккупационной армии РФ. Ее стоимость оценивается в миллионы долларов.
Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Речь идет о периоде с 28 августа по 4 сентября. За это время ударные подразделения, снабженные БпЛА в пределах Армии дронов, поразили:
- 44 боевых бронированных машины;
- 37 танков;
- 13 самоходных артиллерийских установок (САУ);
- 29 пушек;
- 59 единиц грузовиков/спецтранспорта;
- 1 единицу радиотехнического оборудования;
- 4 миномета/противотанковые ракетные комплексы/пулеметы;
- 2 реактивные системы залпового огня;
- 30 опорных пунктов;
- 14 складов боеприпасов и топлива;
- 63 оккупанта.
Как известно, инициатива Армия дронов была запущена в прошлом году: в июле объявили первый сбор на БпЛА в рамках фандрейзинговой платформы United24.
В течение года сбор средств на беспилотники для Украины поддержали доноры из десятков стран и компаний. Удалось приобрести тысячи дронов и обеспечить более 200 подразделений ВСУ, Национальной гвардии, Главного управления разведки, Государственной пограничной службы, Службы безопасности и Сил специальных операций.
За год существования инициативы были сформированы первые в мире ударные роты БпЛА. По состоянию на конец июля 2023 года было 11 таких подразделений, которые находятся в составе ВСУ.
Обучение прошли 10 тыс. операторов дронов в специальных центрах подготовки. На втором этапе обучение должны пройти еще 10 тыс. операторов, в том числе FPV-дронов, ударных и разведывательных БпЛА самолетного типа.
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