Переважно Т-72: армія РФ на лютий 2022 могла мати на консервації лише 7 тис. танків

На лютий 2022 року російські війська мали на базах зберігання близько 7 тис. танків усіх типів, де переважали саме Т-72 усіх модифікацій.

Про це йдеться у комплексному дослідженні бронетанкового потенціалу армії РФ в контексті війни проти України, опублікованому французькою дослідною установою Institute Action Resilience (Інститутом стійкості).

За даними IAR, відповідні підрахунки підтверджуються за допомогою супутникових знімків, зроблених на всіх 22 базах зберігання танків на території РФ у періоди між квітнем, листопадом 2021 року та лютим 2022 року.

Ці підрахунки спростовують оцінки IISS (Міжнародного інституту стратегічних досліджень) про те, що Росія на момент повномасштабного вторгнення могла мати в резерві аж до 17 тис. танків, звертають увагу аналітики IAR.

Під час підрахунків експерти на супутникових знімках віднімали танки, які очевидно мають вигляд не придатних до відновлення (наприклад, демонтовано башту або інші елементи конструкції).

У підсумку французькі аналітики зійшлися на кількості у 7 тис. танків на 22 російських базах зберігання. Серед них – 5,36 тис. танків були сконцентровані лише на 10 базах зберігання.

Експерти IAR дійшли до думки, що ця кількість може допомогти по-новому оцінити реальну кількість танків, які наразі можуть залишатися на складах зберігання російських військ.

Джерело: Defense Express

Фото: Міноборони Росії

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