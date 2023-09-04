Потолок цен на покупку российской нефти работает — Минфин США

Ограничение цены на российскую нефть, введенное Соединенными Штатами и их союзниками, продолжает работать.

Об этом заявил исполняющий обязанности помощника министра финансов США Эрик Ван Ностранд, сообщило агентство Bloomberg.

С середины июля основная российская нефть марки Urals котируется выше $60 за баррель, а некоторые нефтепродукты превысили верхний предел, установленный США, странами G7 и Европейским Союзом.

Ван Ностранд сказал, что США довольны тем, что Россия сохраняет рынок хорошо обеспеченным, и они не хотят “нарушать мировой рынок нефти таким образом, чтобы это могло привести к нестабильности”.

— Через девять месяцев после введения, ограничения работают, — сказал он.

По его словам, эта политика уменьшила доходы России, и любые нарушения будут рассматриваться правоохранительными органами США и союзников.

Напомним в декабре 2022 года Евросоюз запретил большую часть морского импорта нефти и нефтепродуктов из России, а G7 наложила ограничения на цены на российскую нефть.

Источник : Bloomberg

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