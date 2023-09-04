РФ адаптировалась к новой реальности: могут ли санкции убить экономику агрессора

С начала полномасштабного вторжения в Украину, чтобы помешать России финансировать войну, Запад постоянно усиливает санкционное давление на Москву.

По словам высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля, российская экономика сократилась в прошлом году на 2,1%.

В частности, из-за введения ограничений общие доходы РФ от продажи нефти уменьшились почти на 30% по сравнению с прошлым годом.

Также Россия не может брать кредиты из-за рубежа и пользоваться значительной частью своих валютных резервов, которые заморожены на Западе.

Кроме того, в РФ наблюдается падение рубля, что является синонимом инфляции.

Несмотря на это, Кремль пытается приспособиться к новой реальности и постоянно ищет лазейки, чтобы обойти ограничения через третьи страны.

Так, во втором квартале этого года ВВП России увеличился на 4,9%. Издание Bloomberg указывает, что российская экономика может вернуться к довоенному уровню уже в 2024 году.

Действительно ли РФ адаптировалась к санкциям и до какого уровня может восстановиться российская экономика — в материале Фактов ICTV.

Политолог Владимир Фесенко считает, что не стоит ожидать, что санкции обвалят российскую экономику.

— Санкции не убили Иран, не убили Северную Корею. А это страны с меньшим ресурсом и потенциалом, чем Россия, поэтому санкции ослабляют РФ, но не могут ее убить, — сказал он.

Тем более, санкции против Москвы много стран не поддерживают. Так, Россия продолжает торговать с Китаем, Индией, Турцией и с десятком других стран. Поэтому нет универсального санкционного давления, оно есть лишь частичное, указывает эксперт.

По словам Фесенко, санкции имеют эффект, но он оказался ограниченным. Так, Россия постепенно адаптируется к ним, создавая систему их обхода, так называемый серый импорт.

Кроме того, определенный относительный рост в российской экономике наблюдается за счет активизации в несколько раз военно-промышленного сектора. Это влияет на общий показатель ВВП.

Политолог отмечает, что экономика РФ не вернется на довоенный уровень, она станет другой.

— Экономика РФ будет другая. Раньше она в значительной степени была ориентирована, например, на экспорт нефти и газа, на европейский рынок. Сейчас рынки другие. Это не будет довоенный уровень. И качественно, и количественно это будут другие показатели, — указывает эксперт.

Фесенко также добавляет, что увеличение производства военно-промышленной продукции — это не увеличение товаров для населения. То есть РФ будет иметь и другую реальность по качеству продукции.

Если раньше россияне покупали европейские, японские автомобили, то сейчас в результате обрушения автомобильного рынка они вынуждены покупать китайские авто. Это касается и других товаров.

— Возвращение к довоенному уровню, о котором говорят некоторые эксперты — это возвращение по формальным статистическим показателям. То есть уровень ВВП. Здесь да, возвращение может произойти за счет как раз увеличения расходов на оборонный сектор. А в других отраслях ситуация иная, в некоторых отраслях она, скажем так, достаточно критическая или проблемная, — говорит политолог.

В то же время Фесенко отмечает необходимость усиления санкционного режима. Прежде всего против компаний, которые помогают России обходить уже существующие ограничения.

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