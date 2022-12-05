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Эмбарго ЕС на экспорт нефти морем и потолок цен для РФ вступили в силу

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
нафта
Фото: Depositphotos

5 декабря вступает в силу эмбарго Европейского Союза на экспорт российской нефти по морю, а также потолок цены на российскую нефть, перевозимую по морю, в 60 долларов за баррель. Он был согласован в пятницу ЕС, странами Большой семерки и Австралией.

Решение принято, чтобы не допустить получения Россией выгоды от ее агрессивной войны против Украины, но в то же время направлено на поддержку стабильности мировых энергетических рынков и минимизацию негативных экономических последствий российского вторжения.

Напомним, Европейская комиссия подготовила новый пакет санкций против РФ, который может быть принят уже через неделю.

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Источник: BBC Русская служба
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