Атака дронами на столицу РФ: под Москвой после взрыва начался пожар
Утром 5 сентября в трех областях России якобы уничтожили беспилотники, направлявшиеся в Москву.
Так, в 04:18 в Минобороны РФ заявили о якобы успешной ликвидации дрона над территорией Калужской области.
В 05:30 утра там известили об уничтожении БпЛА над территорией Истринского района Московской области.
А еще через час – о перехвате беспилотника в районе Завидово над территорией Тверской области.
Мэр Москвы Сергей Собянин в аналогичных сообщениях предоставил немного больше подробностей.
В частности, из его информации стало известно, что все эти беспилотники направлялись к Москве.
Далее Собянин традиционно заверил, что разрушений и пострадавших из-за “сбивания” нет, если бы не распространенное в сети фото возгорания.
Так, о мощном пожаре после взрыва сообщили жители Павловской Слободы Истринского района Московской области.
Поэтому мэру Москвы в 05:00 утра пришлось уточнить, что обломки повредили бытовой объект в Истринском районе.
В настоящее время, отмечает Сергей Собянин, оперативные службы устраняют последствия.
Между тем, в московских аэропортах объявлен уже привычный план Ковер.
РосСМИ со ссылкой на данные онлайн-табло столичных аэропортов отмечают, что в Москве почти полсотни рейсов задерживаются на вылет и прилет, еще шесть – отменены.
По состоянию на 05:45, в Домодедово было задержано шесть рейсов, два отменены.
Во Внуково задержаны 17 рейсов и один отменен, в Шереметьево задержаны 23 рейса. В Жуковском отменены три рейса.
Напомним, что 1 сентября распространенное Собяниным неправдивое сообщение “об успешной ликвидации БпЛА” было опровергнуто почти мгновенно.
Не успел мэр Москвы отчитаться об уничтожении дрона рядом с Люберцами, как сеть заполонили кадры с мощным пожаром.
Тогда представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что под Москвой горит цех по производству электроники для ракет.
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Источник: Минобороны России, мэр Москвы Сергей Собянин, росСМИ
Фото: ZN.UA
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