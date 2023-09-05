Атака дронами на столицу РФ: под Москвой после взрыва начался пожар

Утром 5 сентября в трех областях России якобы уничтожили беспилотники, направлявшиеся в Москву.

Так, в 04:18 в Минобороны РФ заявили о якобы успешной ликвидации дрона над территорией Калужской области.

В 05:30 утра там известили об уничтожении БпЛА над территорией Истринского района Московской области.

А еще через час – о перехвате беспилотника в районе Завидово над территорией Тверской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин в аналогичных сообщениях предоставил немного больше подробностей.

В частности, из его информации стало известно, что все эти беспилотники направлялись к Москве.

Далее Собянин традиционно заверил, что разрушений и пострадавших из-за “сбивания” нет, если бы не распространенное в сети фото возгорания.

Так, о мощном пожаре после взрыва сообщили жители Павловской Слободы Истринского района Московской области.

Поэтому мэру Москвы в 05:00 утра пришлось уточнить, что обломки повредили бытовой объект в Истринском районе.

В настоящее время, отмечает Сергей Собянин, оперативные службы устраняют последствия.

Между тем, в московских аэропортах объявлен уже привычный план Ковер.

РосСМИ со ссылкой на данные онлайн-табло столичных аэропортов отмечают, что в Москве почти полсотни рейсов задерживаются на вылет и прилет, еще шесть – отменены.

По состоянию на 05:45, в Домодедово было задержано шесть рейсов, два отменены.

Во Внуково задержаны 17 рейсов и один отменен, в Шереметьево задержаны 23 рейса. В Жуковском отменены три рейса.

Напомним, что 1 сентября распространенное Собяниным неправдивое сообщение “об успешной ликвидации БпЛА” было опровергнуто почти мгновенно.

Не успел мэр Москвы отчитаться об уничтожении дрона рядом с Люберцами, как сеть заполонили кадры с мощным пожаром.

Тогда представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что под Москвой горит цех по производству электроники для ракет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 559-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Минобороны России, мэр Москвы Сергей Собянин, росСМИ

Фото: ZN.UA

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