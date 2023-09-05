Атака дронами на столицю РФ: під Москвою після вибуху почалася пожежа

Уранці 5 вересня у трьох областях Росії нібито знищили безпілотники, які прямували до Москви.

Так, о 04:18 у Міноборони РФ заявили про нібито успішну ліквідацію дрона над територією Калузької області.

О 05:30 ранку там сповістили про знищення БпЛА над територією Істринського району Московської області.

А ще за годину – про перехоплення безпілотника в районі Завидово над територією Тверської області.

Мер Москви Сергій Собянін в аналогічних повідомленнях надав трохи більше подробиць.

Зокрема, із його інформації стало відомо, що всі ці безпілотники прямували до Москви.

Далі Собянін традиційно запевнив, що руйнувань і постраждалих через “збиття” немає, аби не поширене в мережі фото займання.

Так, зокрема, про потужну пожежу після вибуху повідомили жителі Павлівської Слободи Істринського району Московської області.

Тож меру Москви о 05:00 ранку довелося уточнити, що уламки пошкодили побутовий об’єкт в Істринському районі.

Наразі, зазначає Сергій Собянін, оперативні служби усувають наслідки.

Тим часом у московських аеропортах оголошено вже звичний план Килим.

РосЗМІ з посиланням на дані онлайн-табло столичних аеропортів зазначають, що в Москві майже пів сотні рейсів затримуються на виліт і приліт, ще шість – скасовано.

Станом на 05:45 у Домодєдово було затримано шість рейсів, два скасовано.

У Внуково затримано 17 рейсів і один скасовано, у Шереметьєво затримано 23 рейси. У Жуковському скасовано три рейси.

Нагадаємо, що 1 вересня поширене Собяніним неправдиве повідомлення “про успішну ліквідацію БпЛА” було спростовано майже миттєво.

Не встиг мер Москви відзвітувати про знищення дрона поруч із Люберцями, як мережу заполонили кадри із потужною пожежею.

Тоді представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтвердив, що під Москвою горить цех із виробництва електроніки для ракет.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 559-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Міноборони Росії, мер Москви Сергій Собянін, росЗМІ

Фото: ZN.UA

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