Обстрел Сумской области и визит Зеленского на Донбасс: 559-й день войны
РФ атаковала приграничные населенные пункты Сумской области — ОВА
В течение дня российские войска совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 119 взрывов.
По данным Сумской ОВА, обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская, Дружбовская, Свесская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Новослободская общины.
Линия обороны оккупантов может иметь сеть подземных тоннелей
На второй линии обороны российских оккупантов плотность минных полей меньше, чем на первой, которая была прорвана ВСУ на юге страны, и она может иметь сеть подземных тоннелей.
Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
Офицер отметил, что эта вторая оборонительная линия врага достаточно сильная, поскольку российские военные для работ и мероприятий по окапыванию здесь имели более года.
Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.Татьяна Наконечная