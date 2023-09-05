Обстрел Сумской области и визит Зеленского на Донбасс: 559-й день войны

5 сентября, 0:13

Линия обороны оккупантов может иметь сеть подземных тоннелей

На второй линии обороны российских оккупантов плотность минных полей меньше, чем на первой, которая была прорвана ВСУ на юге страны, и она может иметь сеть подземных тоннелей.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Офицер отметил, что эта вторая оборонительная линия врага достаточно сильная, поскольку российские военные для работ и мероприятий по окапыванию здесь имели более года.