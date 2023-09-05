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Юлия Захарченко, редактор ленты

Обстрел Сумской области и визит Зеленского на Донбасс: 559-й день войны

Ключевые события
00:24
РФ атаковала приграничные населенные пункты Сумской области — ОВА
00:13
Линия обороны оккупантов может иметь сеть подземных тоннелей
Обстрел Сумской области и визит Зеленского на Донбасс: 559-й день войны
5 сентября, 0:24

РФ атаковала приграничные населенные пункты Сумской области — ОВА

В течение дня российские войска совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 119 взрывов.

По данным Сумской ОВА, обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская, Дружбовская, Свесская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Новослободская общины.

5 сентября, 0:13

Линия обороны оккупантов может иметь сеть подземных тоннелей

На второй линии обороны российских оккупантов плотность минных полей меньше, чем на первой, которая была прорвана ВСУ на юге страны, и она может иметь сеть подземных тоннелей.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Офицер отметил, что эта вторая оборонительная линия врага достаточно сильная, поскольку российские военные для работ и мероприятий по окапыванию здесь имели более года.

Война в Украине — день 559 — новости Украины во время войны онлайн

Фото: Генштаб ВСУ

Война в Украине
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Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
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