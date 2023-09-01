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Татьяна Забожко, редактор ленты

Снова план Ковер в аэропортах Внуково и Домодедово: в Москву утром летел БпЛА

дрон квадрокоптер безпілотник
Фото: Pixabay

Утром 1 сентября в московских аэропортах Внуково и Домодедово был объявлен план Ковер.

Согласно информации росСМИ, во Внуково 16 рейсов были задержаны и еще шесть отменены. В Домодедово – 14 рейсов отменены и 19 задержаны.

Обновлено в 07:23. Мэр Москвы Сергей Собянин убеждает, что силы противовоздушной обороны уничтожили рядом с Люберцами беспилотник, направлявшийся в столицу РФ.

Люберці

Пострадавших и разрушений, как обычно уверяют в России, нет.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, что вчерашнее утро в России началось так же.

Тогда в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево было задержано около шести десятков рейсов.

А российская ПВО якобы приземлила дрон в Воскресенском районе Московской области.

Заметим, что план Ковер предусматривает требование немедленной посадки или вывода из определенного района всех находящихся в воздухе судов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 555-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: мэр Москвы Сергей Собянин

авіація РФ, Безпілотники, Дрони, літаки РФ, Москва, Росія, РФ
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