Снова план Ковер в аэропортах Внуково и Домодедово: в Москву утром летел БпЛА
Утром 1 сентября в московских аэропортах Внуково и Домодедово был объявлен план Ковер.
Согласно информации росСМИ, во Внуково 16 рейсов были задержаны и еще шесть отменены. В Домодедово – 14 рейсов отменены и 19 задержаны.
Обновлено в 07:23. Мэр Москвы Сергей Собянин убеждает, что силы противовоздушной обороны уничтожили рядом с Люберцами беспилотник, направлявшийся в столицу РФ.
Пострадавших и разрушений, как обычно уверяют в России, нет.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Напомним, что вчерашнее утро в России началось так же.
Тогда в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево было задержано около шести десятков рейсов.
А российская ПВО якобы приземлила дрон в Воскресенском районе Московской области.
Заметим, что план Ковер предусматривает требование немедленной посадки или вывода из определенного района всех находящихся в воздухе судов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 555-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: мэр Москвы Сергей Собянин
Загрузка
Боевые выезды бойцов 5 отдельного отряда спецназначения Омега Национальной гвардии на Восточном фронте обычно проходят быстро, ведь, например, на работу из БТРа есть буквально считанные минуты – три, возможно, пять.Мария Малевская