КНДР “заплатит цену”, если предоставит РФ оружие для войны против Украины — Салливан

Северная Корея “заплатит цену”, если предоставит России оружие для войны против Украины.

Об этом на брифинге сказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает Sky News.

Также он отметил, что дискуссии между Москвой и Пхеньяном “активно продвигаются”, и россияне “придали им повышенную интенсивность”.

Как пишет CNN, заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Патель призвал КНДР прекратить переговоры и придерживаться публичного обязательства не предоставлять и не продавать оружие России.

Дипломат добавил, что из-за американских санкций Москва “вынуждена искать по всему миру” оружие, которое можно было бы использовать в войне против Украины.

Ранее американская разведка получила информацию, что Россия и КНДР ведут переговоры о соглашениях по поставкам оружия.

Кроме этого, президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись письмами, в которых “пообещали усилить двустороннее сотрудничество”.

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