Юсов рассказал, сколько ракет в месяц производит РФ

Российская Федерация производит десятки ракет типа Калибр и чуть меньшее количество ракет типа Искандер в месяц.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, это достаточно ограниченные возможности производства, которые не покрывают расходы и не позволяют восстановить запасы, имеющиеся у России до 24 февраля.

–Путем серого импорта, контрабанды они какие-то моменты закрывают, но полностью это не закрывает потребности российского ВПК, – сказал Юсов.

Он отметил, что оккупанты “регулярно используют новоизобретенные ракеты” для атак на территорию Украины.

– Если говорить о дронах, они все из новых партий. Но это преимущественно не российские дроны, если мы говорим о Shahed. Это все крупноузловая сборка иранских ударных дронов с определенными элементами, материалами, произведенными непосредственно на территории РФ, – рассказал представитель ГУР.

Юсов также отметил, что угроза российских ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины сохраняется.

Источник : Укринформ

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