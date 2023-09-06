Юсов рассказал, сколько ракет в месяц производит РФ
Российская Федерация производит десятки ракет типа Калибр и чуть меньшее количество ракет типа Искандер в месяц.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
По его словам, это достаточно ограниченные возможности производства, которые не покрывают расходы и не позволяют восстановить запасы, имеющиеся у России до 24 февраля.
–Путем серого импорта, контрабанды они какие-то моменты закрывают, но полностью это не закрывает потребности российского ВПК, – сказал Юсов.
Он отметил, что оккупанты “регулярно используют новоизобретенные ракеты” для атак на территорию Украины.
– Если говорить о дронах, они все из новых партий. Но это преимущественно не российские дроны, если мы говорим о Shahed. Это все крупноузловая сборка иранских ударных дронов с определенными элементами, материалами, произведенными непосредственно на территории РФ, – рассказал представитель ГУР.
Юсов также отметил, что угроза российских ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины сохраняется.
Загрузка
Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова