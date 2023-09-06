Юсов розповів, скільки ракет на місяць виробляє РФ

Російська Федерація виробляє десятки ракет типу Калібр і трохи меншу кількість ракет типу Іскандер на місяць.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, це достатньо обмежені можливості виробництва, які не покривають витрати й не дозволяють відновити запаси, наявні у Росії до 24 лютого.

– Шляхом сірого імпорту, контрабанди вони якісь моменти закривають, але повністю це не закриває потреби російського ВПК, – сказав Юсов.

Він зазначив, що окупанти “регулярно використовують нововироблені ракети” для атак на територію України.

– Якщо говорити про дрони, – вони всі з нових партій. Але це переважно не російські дрони, якщо ми говоримо про Shahed. Це все крупновузлова збірка іранських ударних дронів із певними елементами, матеріалами, виробленими безпосередньо на території РФ, – розповів представник ГУР.

Юсов також зазначив, що загроза російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України зберігається.

Джерело : Укрінформ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.