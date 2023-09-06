Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
На Київщині знайшли мертвим 4-річного хлопчика: що відомо
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя
На зустрічі Ердогана з Путіним стався конфуз, який спантеличив диктатора
Польща почала екстрадувати в Україну громадян, які переправляли нелегалів – ЗМІ
Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Юсов розповів, скільки ракет на місяць виробляє РФ

Юсов розповів, скільки ракет на місяць виробляє РФ
Фото: УНІАН

Російська Федерація виробляє десятки ракет типу Калібр і трохи меншу кількість ракет типу Іскандер на місяць.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, це достатньо обмежені можливості виробництва, які не покривають витрати й не дозволяють відновити запаси, наявні у Росії до 24 лютого. 

– Шляхом сірого імпорту, контрабанди вони якісь моменти закривають, але повністю це не закриває потреби російського ВПК, – сказав Юсов.

Він зазначив, що окупанти “регулярно використовують нововироблені ракети” для атак на територію України.

 – Якщо говорити про дрони, – вони всі з нових партій. Але це переважно не російські дрони, якщо ми говоримо про Shahed. Це все крупновузлова збірка іранських ударних дронів із певними елементами, матеріалами, виробленими безпосередньо на території РФ, – розповів представник ГУР.

Юсов також зазначив, що загроза російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України зберігається.

Читайте також
Загроза теракту російськими військовими на ЗАЕС зменшилася – Юсов
ЗАЕС

Джерело: Укрінформ
Андрій Юсов, Війна в Україні, Ракета, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На війні під час штурму ворожих позицій загинув український легкоатлет Мочульський
Юрій Мочульський
У Міноборони Румунії підтвердили падіння російського Shahed на території країни
БПЛА Shahed
Юсов: Завдання пропаганди РФ — демотивувати й розколоти українське суспільство
Юсов розповів, скільки ракет на місяць виробляє РФ
Головне – відновити довіру до Міноборони: Чернєв назвав три завдання для Умєрова
Рустем Умєров
Зеленський показав кадри влучання ракети по ринку у Костянтинівці
Удар по Костянтинівці

Завантаження

Ігри
Відео
Масштабні перевірки ВЛК: що буде з ухилянтами

Один із викликів для нового очільника Міноборони – подолання корупції під час мобілізації до лав ЗСУ. Масштабні перевірки територіальних центрів комплектування показали, що корупційні схеми працюють на різних рівнях.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (06.09.2023)
Юсов розповів, скільки ракет на місяць виробляє РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (06.09.2023)
Юсов розповів, скільки ракет на місяць виробляє РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (06.09.2023)
Юсов розповів, скільки ракет на місяць виробляє РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (06.09.2023)
Юсов розповів, скільки ракет на місяць виробляє РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь